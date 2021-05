Javier Delgado:“No fue una pelea y seguro que no fue el 24”

Javier Delgado, el hermano de Miguel Carcaño, declaró como testigo el pasado 25 de enero, en una comparecencia en la que volvió a rechazar la versión en la que su hermano le incrimina en el asesinato y asegura que no sabe dónde está el cuerpo de Marta.

En esa declaración, Javier Delgado dice que cuando se enteró del impago de la hipoteca por parte de Carcaño, a través de una carta del banco, ese mismo día lo habló con Miguel. “Más que hablar, realizó un monólogo, ya que cuando reñía a su hermano, éste sólo escuchaba”, asegura Javier, que añade que le explicó a Miguel “a qué se exponía y las consecuencias de los impagos”, y lo hizo en una conversación “sin alterarse, ya que a él no le iban a reclamar nada”.

Todo sucedió de esa forma: “Éstas son las verdaderas circunstancias de aquella conversación y no una pelea”, como declara Miguel. Javier añadió que “cree que no hubo” ningún testigo de esa conversación, que “no recuerda con exactitud dónde se produjo”, pero seguro que “no fue el 24 de enero, no pudiendo precisar si fue antes o después” del asesinato. Cuando la Policía le pregunta si ha tenido alguna noticia sobre el paradero de Marta, la respuesta es negativa, recoge el acta de la declaración.

El juez de Instrucción 4 consideró para archivar esta línea de investigación que las disputas económicas entre los hermanos ya fueron tenidas en cuenta en 2013 cuando se abrió la causa contra Javier Delgado, tras la séptima versión de Carcaño.

El anterior instructor analizó la credibilidad de la nueva versión de Miguel Carcaño y sostuvo que, desde un punto de vista subjetivo, su credibilidad es "nula" porque "quien desde una conducta de extrema crueldad ha sido capaz de mentir tantas veces, facilitando a su antojo versiones tan distintas sobre los hechos y posee una mente manipuladora según se deduce del informe de los médicos forenses, no puede recibir hoy de manera tan gratuita tamaño reconocimiento", sobre todo, explica el juez, después de haber dado tantas versiones "variopintas" sobre el destino del cuerpo y en las que ha incriminado "a su antojo al menor y a Samuel, según conviniera", además de haber "intentado -o simulado- quitarse la vida en prisión". Para el magistrado, que Carcaño afirmase que estaba diciendo la verdad en esta última versión resulta de una incredibilidad "notoria y grosera".

El magistrado criticó entonces la "nula credibilidad" del asesino confeso, Miguel Carcaño, y calificó de "inverosímil y fantasiosa" su séptima versión del crimen. Según el magistrado, el nuevo relato que Carcaño hizo a la Policía en la prisión es "inconsistente, ilógico e increíble".