Los Laguna contra los Fajardo: nadie irá a la cárcel por un intento de homicidio entre dos clanes de La Puebla de Cazalla

La Audiencia de Sevilla ha juzgado esta semana el episodio más violento de las rencillas entre dos familias de La Puebla de Cazalla, los Fajardo y los Laguna, que el 11 de julio de 2019 se desbocaron con un ataque de los segundos a los primeros y el intento de cinco de sus integrantes de acabar con la vida de un componente del clan rival. En esa tentativa de homicidio hubo una espada, dos navajas, un cuchillo jamonero y un arma de fuego, pero nadie irá a la cárcel porque antes del juicio hubo acuerdo entre las partes. Los ocho acusados, que se exponían a penas de hasta doce años de prisión, reconocieron los hechos y la Fiscalía rebajó su petición hasta aceptar penas de entre tres años y medio y dos años. Nadie será recluido a no ser que alguno cometa un delito en los próximos años o no pague una multa. El origen de la enemistad se pierde en el tiempo y es múltiple. Incluso tiene que ver con un apodo artístico, el Boleco, que comparten dos artistas flamencos, uno de cada clan.

El presidente del tribunal, de hecho, instó a los encausados (cinco Lagunas y un Fajardo entre ellos) a ser "conscientes del esfuerzo" que suponía dictar esa sentencia, que definió como un intento de "poner paz en una situación incomprensible" entre las familias, y les recalcó que "no se pueden resolver los problemas a machetazos". "No les estamos pidiendo que sean buenas personas, sólo que no cometan ningún delito. Ustedes tienen referentes de personas mayores que siempre han buscado el consenso", les recordó también Pedro Izquierdo, presidente de la Sección Primera de la Audiencia, en un tono conciliador.

Los hechos, como reconocieron los acusados durante la vista oral para así formalizar el acuerdo, sucedieron sobre las 00.30 en la barriada Molino del Serio, donde se presentó un número indeterminado de personas del clan de los Laguna al grito de "me cago en los muertos de los Fajardo, esta noche no vamos a dejar ni uno vivo".

Al oír las voces, uno de los Fajardo salió de su casa y el acusado José Antonio L.M., "sin mediar palabra", le dio un puñetazo en la boca. Otra acusada, Ana María H.C., alias Macarena, le golpeó la cabeza con un vaso de cristal. El primer acusado es precisamente un joven cantaor conocido como Pepe el Boleco y precisamente por estos incidentes se cayó del cartel de la 51ª Reunión de Cante Jondo de La Puebla de Cazalla, celebrada una semana más tarde. El otro Boleco, en este caso un bailaor, es Rafael Fajardo.

Poco después de esa primera agresión, dos tíos del herido se personaron en el lugar de los hechos. Allí los esperaban Andrés Alejandro L.N., alias Yiyo, con una condena previa firme por un delito de lesiones; Alejandro L.M., alias el Ale; Antonio L.N., alias el Coco; y Joaquín L.M., alias el Juaqui. El primero, con una espada de doble filo de 70 centímetros de longitud y 60 de hoja; el segundo, con una navaja de 34 centímetros; el tercero, con un cuchillo jamonero de 25 centímetros de hoja; y el cuarto, con una navaja y un palo. Entre los cuatro "asestaron puñaladas y golpes" a uno de los tíos "con la intención de quebrantar su integridad física". Y acto seguido, ahora con la participación de Juan José H.C. (alias el Pavo), repitieron la agresión contra el otro tío pero esta vez "con la intención de atentar contra su vida".

Esta víctima sufrió heridas en el hemitórax derecho, un lateral del cuello, la frente, la espalda y los miembros superiores, así como una incisión de 6-7 centímetros en dirección al cráneo. En todo caso, "por sí solas o por sus complicaciones", las lesiones pusieron en peligro su vida y requirieron de su hospitalización.

En otro momento de la pelea, el Ale apuntó con un arma de fuego indeterminada a otro Fajardo y, "con intención de amedrentarlo", le dijo "que te pego un tiro y te mato".

Las agresiones también se produjeron en sentido inverso. Así, Manuel F.N. y Ana María H.C., el primero con un bate de béisbol reforzado con hierro y la segunda con una espada, golpearon a Antonio L.N., alias el Coco, y le provocaron una fractura de costilla y distintas contusiones en el cráneo y el costado izquierdo.

La Fiscalía pidió al principio entre doce y siete años por el intento de homicidio; al final bajó hasta tres años y medio y dos años

El acuerdo alcanzado entre las partes y la Fiscalía fue extraordinario para los intereses de los ocho encausados. Como ejemplo, la petición inicial de condena para Andrés Alejandro L.N. era de doce años de cárcel (siete por la tentativa de homicidio y cinco por lesiones con instrumento peligroso). Para Alejandro L.M., de once años (siete y tres, respectivamente, más uno por amenazas). Para Antonio L.N. y Joaquín L.M., de diez años (siete más tres por la tentativa y las lesiones). Y para Juan José H.C., de siete años por el intento de homicidio.

Además de reducir las condenas hasta tres años y medio la máxima y dos años la mínima y dejar las multas en 240 euros para Macarena y 120 para el Boleco y Manuel F.N., en estos tres casos por delitos de lesiones leves, el tribunal también acordó suspender la ejecución de las penas de cárcel. Es decir, que ningún encausado entrará en prisión si no cometen ningún delito en un determinado periodo de tiempo (cinco años para Andrés Alejandro L.N. y cuatro en los casos del Ale, el Coco, el Juaqui y el Pavo) y si abonan distintas multas: para el principal acusado, de 2.160 euros; para los tres siguientes, de 1.920; y para Juan José H.C., de 1.200.

Las palabras conciliadoras del presidente del tribunal

"Hoy estamos todos haciendo un esfuerzo muy importante para poner paz a una situación incomprensible. No se pueden resolver los problemas a machetazos", les dijo el presidente del tribunal tras dictar sentencia firme en la misma sala. "Vivimos en una sociedad, puede ser mejor o peor, pero hay que vivir en paz", añadió.

Luego, al hilo de las órdenes de alejamiento y las prohibiciones de comunicación con las víctimas, les recordó que "no comunicarse no es problema" y les pidió "ser escrupulosos" con las distancias a las que podían acercarse o no.

"No les estamos pidiendo que sean buenas personas, sólo que no cometan ningún delito. Por favor, hagan un buen uso del esfuerzo que se está haciendo. Ustedes tienen referentes de personas mayores que siempre han buscado el consenso", apostilló el magistrado, que halló respuesta en un acusado que habló en nombre del resto: "Puede estar usted tranquilo, no habrá ningún problema".