Lorenzo del Río asegura que el ingreso en prisión de Griñán no será "automático ni inmediato"

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, ha señalado este jueves en relación al posible ingreso en prisión del expresidente de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán por su condena en el caso de los ERE que, si bien las actuaciones del Tribunal Supremo ya han llegado a la Audiencia de Sevilla, "normalmente debe pasar un tiempo mínimo" en el que los magistrados incoen la ejecutoria y resuelvan los escritos y peticiones de las partes, de modo que "no será todo automático ni inmediato".

Lorenzo del Río se ha pronunciado de este modo, en una entrevista en Canal Sur Televisión, recogida por Europa Press, al ser preguntado sobre si se prevé una entrada en prisión "inminente" de Griñán y, aunque ha matizado que no puede "aventurar" qué va a ocurrir, sí ha dicho que le "consta" que hay ya "muchos escritos y peticiones" que se han presentado a este respecto, tanto de aclaraciones como sobre la posible suspensión o no del ingreso en prisión del expresidente andaluz, condenado a seis años y dos días de cárcel por malversación.

"Normalmente debe pasar un tiempo mínimo en el que los propios magistrados incoen esa ejecutoria, den traslado al fiscal y también den respuesta a las peticiones que tienen (...) todo eso entiendo que lógicamente lo resolverá la Audiencia de Sevilla, no será todo automático ni inmediato", ha insistido el presidente del alto tribunal andaluz.

Preguntado sobre la decisión de la vocal progresista del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) Pilar Sepúlveda de sumarse a la petición de indulto de Griñán, Lorenzo del Río ha opinado que el ciudadano "se rige muchas veces por la apariencia" y es "importante" que quienes ostentan "responsabilidades institucionales" se "mantengan al margen" y tengan "muy claro" que deben transmitir "neutralidad para no interferir".

"La autoridad judicial no se va a ver influenciada, pero es importante que en la medida de lo posible todos los que tenemos responsabilidades institucionales seamos lo más objetivos e imparciales en nuestra forma de actuar", ha razonado.

Sobre el debate en el seno de la Sala del Supremo que ha dictado la sentencia de los ERE, Lorenzo del Río ha hecho hincapié en que "el debate siempre lo va a haber", pues el "Derecho no es una ciencia exacta" y muchas veces consiste en interpretar leyes que admiten una distinta interpretación y, además, en el proceso penal se produce también lo que se llama "la prueba sobre determinados hechos".

"En esta sentencia de los ERE en el 99 por ciento, por así decirlo, ha habido unanimidad de los cinco magistrados pero en un delito concreto respecto a cinco personas es donde ha habido una duda por un lado de interpretación, si concurre o no, y al mismo tiempo de la prueba en que se basa, pero eso muchas veces puede ocurrir", ha matizado.

"Inconcebible" la no renovación del máximo órgano de gobierno de los jueces

El presidente del TSJA también se ha pronunciado sobre la no renovación en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y ha considerado "inconcebible" esta situación que "está dañando la democracia", así como que el órgano de gobierno del poder judicial esté en una "pugna política" que traslade al ciudadano la imagen equivocada de que la justicia está politizada.

"La justicia de cada juez, de cada tribunal, no está politizada, y se demuestra en la cantidad que hoy en día hay de los procedimientos de todo tipo donde están implicados personas con independencia de la ideología que puedan tener o del partido político a que se refieran; respecto a la justicia en sí el ciudadano debe de estar tranquilo, ha asegurado Lorenzo del Río.

Además de la imagen que se traslada al ciudadano, ha advertido de que el efecto directo importante de que no se renueve el CGPJ es que, tras la reforma que ha reducido drásticamente sus competencias, no se puede abordar la renovación de cargos judiciales que son discrecionales o que se han jubilado, con lo que hay plazas vacantes de magistrados en el Supremo, por ejemplo, que se han jubilado y que no se están cubriendo, aumentando los retrasos en los procedimientos, o un "un montón de presidentes de Audiencias que están en interinidad".

Sobre el retraso de la justicia especialmente en algunas jurisdicciones, como la de lo Social, el presidente del TSJA ha opinado que debe abordarse una reorganización y un cambio en el modelo de trabajo y el sistema que permita una mayor eficacia de la que existe actualmente. Preguntado sobre esta cuestión, ha confirmado que está prevista una reunión la próxima semana con el consejero andaluz del ramo, José Antonio Nieto, para abordar las necesidades actuales y consensuar en la medida de lo posible las medidas que puedan tomarse desde la Consejería.

Por último, sobre la reciente decisión del TSJA de no admitir la querella de Juana Rivas por maltrato institucional contra el juez que la condenó inicialmente por la sustracción de sus dos hijos menores, Lorenzo del Río ha defendido esta resolución, afirmando que aunque la Sala Civil y Penal del Alto Tribunal andaluz entiende que el magistrado pudo estar "desafortunado" en alguno de los argumentos que usó en el proceso de ejecución de la sentencia, "eso no da lugar a que exista una prevaricación penal" como alegaba esta madre de Maracena (Granada).