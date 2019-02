El padre de Marta del Castillo espera que el falso testimonio permita abrir un "nuevo juicio"

Antonio del Castillo, el padre de Marta, ha acogido este martes "con cautela y precaución" la decisión del juzgado de Instrucción número 2 de Sevilla de procesar al Cuco y a su madre por falso testimonio y, en este sentido ha pedido que "condenen a estas personas por falso testimonio y esa condena nos lleve a abrir un juicio de mayores otra vez, un nuevo juicio"

El padre de Marta ha expresado a los periodistas su deseo de que se celebre ese nueve juicio de mayores, "donde ya se demuestre la verdad y se sepa dónde está" su hija, ese es su deseo.

Antonio del Castillo ha insistido en que en este momento hay que tener "cautela y precaución", aunque no ha ocultado que se trata de una "buena noticia" tras más de dos años de instrucción. "Hay que esperar a la celebración del juicio y después que sean condenados por falso testimonio", si así lo consideran los tribunales. "Pensamos que nos puede abrir la puerta a un nuevo juicio contra los mayores, que es lo que siempre hemos pedido y deseado".

En este sentido, el padre de la joven asesinada ha reiterado que confían en la condena al 'Cuco' y a su madre y que eso "lleve a un nuevo juicio donde se sepa la verdad". Para Antonio del Castillo, lo "primordial y más importante" es saber dónde está el cuerpo de su hija, "si dicen donde está, esto se ha acabado", ha sentenciado.

El padre ha agregado que tienen "esperanza" en este nuevo procedimiento judicial, porque se han aportado "nuevas pruebas" como los audios donde ambos investigados dicen que "estuvieron allí" y se contradicen con lo dicho en el juicio.

Para Antonio del Castillo, en el juicio celebrado en la Audiencia "muchas cosas se obviaron", recordando que siempre mantuvo que la instrucción "duró poco, apenas tres meses", lo que "condicionó tener más pruebas sólidas en el juicio".

De ser condenados el Cuco y su madre, "muchos adultos se quedarían sin coartadas" para su no participación en los hechos en la tarde noche del 24 de enero de 2009. Del Castillo, que considera que el auto del Juzgado de Instrucción número 2 de Sevilla es "una buena noticia proveniente de los juzgados", espera que la Fiscalía "les acompañe", pues si no, "¿cómo quedaría si no lo hiciera?", se ha preguntado.