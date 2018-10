El abogado del Prenda dice que a los jueces no hay que pedirles "testiculina, sino que apliquen el Derecho"

Las polémicas declaraciones del miembro de la Manada José Ángel Prenda en las que pedía "jueces con cojones o juezas con ovarios" para dictar una sentencia absolutoria siguen provocando diversas reacciones. El abogado Agustín Martínez, que defiende al Prenda y a otros tres jóvenes de la Manada, ha asegurado a este periódico que a los jueces no hay que pedirles "testiculina, sino que apliquen el Derecho".

Martínez ha señalado que desde luego "no comparte" para nada las afirmaciones realizadas ayer por José Ángel Prenda en los juzgados de Sevilla, donde acudió a la oficina de presentaciones judiciales. "Entiendo que esas palabras han sido pronunciadas desde la desesperación de quien está viéndose acosado y criminalizado de manera brutal por un delito que no ha cometido, pero no considero que sean las palabras más afortunadas para reivindicar su presunción de inocencia y la sentencia que debe ser absolutoria", ha precisado el letrado.

Por todo ello, rechazó las declaraciones de su cliente. "A los jueces no hay que pedirles testiculina, sino aplicación del Derecho. Apelar a los atributos masculinos o femeninos de los jueces no se puede hacer sino desde la más absoluta ignorancia de cómo funciona el Estado de Derecho y la Justicia en este país", ha concluido Agustín Martínez.

Los cinco jóvenes sevillanos que forman la Manada están en libertad provisional desde junio pasado están a la espera actualmente de la deliberación que cinco jueces del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) realizarán el próximo 7 de noviembre de los recursos de apelación presentados, tanto por las acusaciones como por las defensas, contra la sentencia de la Audiencia de Navarra que los condenó a nueve años de cárcel por un delito continuado de abusos sexuales con prevalimiento, en relación con los abusos cometidos sobre una joven madrileña de 18 años en los Sanfermines de 2016.