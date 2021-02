Reclaman una indemnización por la muerte de un soldado de Cádiz en Malí

El abogado Fernando Osuna ha presentado, en nombre de la familia de un soldado gaditano que murió en Malí, una demanda reclamando la indemnización por este fallecimiento. El militar participaba en una misión de la Unión Europea en el país africano y falleció cuando un autobús se cruzó con el blindado en el que viajaba, causando el mortal accidente. Según el letrado, la aseguradora del Ejército de Tierra sostiene que la culpa fue del autobús.

En la demanda presentada, el letrado sostiene que el soldado se presentó voluntario para participar en la misión multinacional de entrenamiento de la Unión Europea en Malí formando parte del contingente militar que se desplegó a zona de operaciones de ese país. El trágico accidente ocurrió cuando el militar viajaba en un convoy de nueve vehículos militares que hacía el trayecto desde la ciudad de Sevare a la de Koulikoro. El blindado en el que viajaba la víctima ocupaba la última posición de la columna del convoy. El soldado cumplía en el vehículo la posición de tirador en la torreta vigilando la retaguardia de la columna.

En ese trayecto, según la demanda presentada por el letrado Fernando Osuna, en torno a las 6:30, "cuando atravesaban la provincia de Mopti por la carretera nacional, el vehículo sufrió un accidente de tráfico, cuando al no caber por la calzada los dos vehículos que se cruzaban en sentido contrario, se salió de la carretera por el lado derecho de su sentido de circulación, y al tratar de volver a la misma, el conductor perdió el control del vehículo al chocar la rueda trasera con el desnivel existente entre la calzada y la cuneta, por lo que el vehículo volcó y atravesó la carretera dando una vuelta de campana, quedando finalmente volcado en la cuneta, fuera de la calzada, por el lado izquierdo de su sentido de circulación".

Como consecuencia de ello, se produjo el fallecimiento del soldado por politraumatismo, treinta minutos después del accidente. La muerte del soldado se consideró ocurrido en acto de servicio, según informe emitido en el expediente.

El vehículo propiedad del Ejército de Tierra quedó destrozado a resultas del accidente, en estado inservible, y se presume que habrá sido declarado siniestro total, aunque el abogado de los familiares del soldado desconoce los acuerdos alcanzados al respecto entre aseguradora y Ministerio de Defensa.

Según el letrado, "no es legítimo ni debe considerarse como motivo de exención de responsabilidad achacar la misma a un vehículo no identificado, el autobús de Malí que de haber tenido existencia real e intervención en el siniestro, se hubiera detenido y hubiera sido identificado, pero lo cierto es que no hay colisión ni identificación de tercero alguna". Según la demanda presentada por Fernando Osuna, "tal alegación por parte del seguro tiene por objeto tratar de imposibilitar a los perjudicados la reclamación, en cuanto es imposible demandar a un seguro desconocido en un país con estructuras judiciales arcaicas como Malí".

Asimismo, el abogado ha constatado que la aseguradora del ejército de tierra cubre los daños causados al personal militar que ocupe el vehículo.