Vallejo asegura que Juana Martín "jamás" le pidió que interfiriera para lograr más dinero

El ex consejero de Innovación de la Junta Francisco Vallejo ha asegurado este martes en el juicio por las ayudas de 850.000 euros concedidos por Invercaria a Juana Martín que la diseñadora flamenca "jamás" le pidió que interfiriera para que la sociedad pública de capital riesgo le concediera más dinero.

En su declaración como testigo ante el tribunal, el ex consejero ha explicado que conoció a Juana Martín a finales de octubre de 2005 por mediación de la entonces consejera de Cultura, Rosa Torres, quien a la salida de una reunión del Consejo de Gobierno le comentó que había quedado con una "emprendedora muy interesante" del mundo de la moda, por lo que Vallejo y su jefe de gabinete acudieron a una reunión con la modista flamenca, con la que estuvo hablando "diez minutos" y en el transcurso de ese encuentro le ofreció contactar con Invercaria para ver si se podía apoyar su proyecto emprendedor.

Vallejo ha añadido que con posterioridad a ese encuentro coincidió unas "cuatro o cinco" veces con Juana Martín, pero la diseñadora nunca le pidió nada. "Jamás me dijo a ver si puedes hacer algo para que me den más dinero ni una ayuda de nada", ha afirmado el ex consejero de Innovación. Para Vallejo, el proyecto de Juana Martín se convirtió en un "referente para desarrollar el sector del diseño" en Andalucía y para ello se desarrolló incluso una campaña en la que otras empresas del sector entraron en proyectos de la sociedad pública de capital riesgo.

En su declaración como testigo, Vallejo también ha asegurado que durante el tiempo que estuvo en el cargo, hasta abril de 2009, "nunca conoció ni nadie le planteó que hubiera problemas administrativos en Invercaria ni falta de procedimiento" para la concesión de las ayudas y los préstamos participativos.

Así, ha añadido que Invercaria fue "un éxito" hasta que llegó la crisis económica mundial de de 2008, porque era una iniciativa "lucida y muy importante" que los mejores teóricos económicos plantean como una forma de crear riqueza.

Un ex presidente de Invercaria "no vio absolutamente nada" para ejercer la acusación

En la sesión de este martes, la décima que se celebra de este juicio que está llegando a su fase final, también ha declarado el ex presidente de Invercaria Francisco Álvaro Julio, quien ha afirmado que como responsable de la sociedad pública de capital riesgo no ejerció la acusación particular en la macrocausa de Invercaria porque "no ha visto ninguna actividad que le llevara a ejercer la acusación. No he visto absolutamente nada para ejercerla", ha dicho el testigo, que ha añadido que en su momento aportó toda la documentación requerida por el juzgado e incluso ofreció que se interviniera el "servidor informático" de Invercaria.

En este sentido, ha insistido en que "cuando hemos detectado algo, bien porque un empresario nos haya engañado o nos hayan ocultado una factura, nos hemos querellado contra el empresario", ha aseverado.

Al inicio del juicio ha declarado un perito propuesto por la defensa del ex presidente de Invercaria Tomás Pérez-Sauquillo, el catedrático de Economía Financiera José Martí Pellón, quien ha ratificado tres informes realizados para esta sociedad en los que asegura que la inversión cayó desde el año 2012 como consecuencia del "acoso y la presión mediática" a raíz del inicio de los procesos judiciales por las ayudas y préstamos concedidos. Esto ha hecho que Andalucía haya pasado desde ese año de ocupar el tercer lugar a nivel nacional en el peso del sector de capital riesgo al séptimo lugar, puesto que desde 2012 Invercaria "dejó de invertir".

Según el experto, los proyectos de capital riesgo necesitan una media de cinco o seis años para su "maduración", dado que se trata de iniciativas de inversión en empresas que están en su etapa naciente, y ha agregado que, aunque no analizó el caso concreto de los préstamos a Juana Martín, un proyecto como éste que suponía la apertura de una red de tiendas precisaba cinco años para "dar suficiente valor a ese nombre".