Simpatizantes de Vox reciben a Chaves y Griñán al grito de "no hay pan para tanto chorizo"

Un grupo de simpatizantes del partido Vox han recibido este miércoles a los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán y al resto de altos cargos procesados en el juicio de los ERE con panes y bandejas de chorizo en rodajas, a los que han increpado gritándoles "no hay pan para tanto chorizo".

El incidente se ha producido poco antes de las diez de la mañana cuando ha llegado el ex presidente Manuel Chaves. Un grupo de 20 personas, simpatizantes de la formación Vox, les aguardaba con una gran pancarta en la que se podía leer "No hay pan para tanto chorizo" o "Harto de madrugar y que te insulten los amigos separatistas del PSOE".

Los manifestantes llevaban asimismo bandejas con chorizos cortados en rodajas y barras de pan, y a la llegada de los ex presidentes, así como de otros acusados como la ex consejera de Economía Magdalena Álvarez, les han gritado "No hay pan para tanto chorizo". Los simpatizantes de Vox habían colocado igualmente en un altavoz la sintonía electoral del PSOE y uno de ellos llevaba una camiseta con la leyenda "Vox, somos de extrema necesidad", en alusión a la consideración de este partido como de extrema derecha.

La protesta, convocada por Vox y a la que ha asistido la presidenta provincial de este partido, Reyes Romero, ha sido simbólica, dado que los ex presidentes y el resto de altos cargos han podido acceder con normalidad a las dependencias judiciales donde se celebra el juicio por el denominado procedimiento específico de los ERE.

Se trata el primer incidente de este tipo que se produce en el juicio de los ERE desde que comenzó hace casi un año, dado que hasta ahora no se había producido nunca protesta a las puertas del Palacio de Justicia de Sevilla.

Al inicio de la sesión del juicio varias defensas de los ex altos cargos han informado al tribunal de los incidentes y han pedido que se adopten medidas de seguridad para evitar el "escarnio público" de los acusados.

Así, el abogado José Manuel Herrera, que representa al ex consejero de Empleo José Antonio Viera, ha tomado la palabra al comienzo de esta nueva sesión del juicio para informar al tribunal de los "lamentables incidentes" que se han producido a la entrada de la sede judicial por parte de ciudadanos que han llevado a cabo acciones "propias del escarnio público" de los acusados, ha dicho el letrado, que ha insistido en que los incidentes han sido "provocados" y por ello quería informar al tribunal y también a la Fiscalía, presente en el juicio.

Otro letrado, Enrique del Río, que defiende al ex jefe del Gabinete jurídico de la Junta Francisco del Río, ha precisado que los manifestantes tienen previsto quedarse a las puertas de los juzgados hasta las tres de la tarde, por lo que pedido que se adopten medidas de seguridad.

El presidente del tribunal, el magistrado Juan Antonio Calle Peña, ha respondido que la seguridad del edificio judicial "corresponde al presidente de la Audiencia" de Sevilla, Damián Álvarez, por lo que ha anunciado que pondrá "en conocimiento" del presidente los hechos para evitar que se vuelvan a producir incidentes de este tipo y se "adopten las medidas necesarias".