El abogado sevillano Antonio Pérez Marín es distinguido con la Medalla al Mérito en el Servicio de la Abogacía

El Consejo General de la Abogacía Española, a propuesta del Ilustre Colegio de Abogados de Sevilla (ICAS) y con la adhesión de numerosas instituciones colegiales, ha reconocido este año la ejemplar trayectoria de Antonio Pérez Marín con la Medalla al Mérito en el Servicio de la Abogacía. Esta distinción premia una vida profesional dedicada fundamentalmente al ejercicio de la abogacía, el Derecho, la docencia y la Justicia.

Durante el acto institucional celebrado en la sede del ICAS, el decano Óscar Fernández León subrayó que la vida de Pérez Marín, “larguísima y fecunda" a sus 93 años, "resume como pocas lo que significa vivir en el Derecho, expresión que supone interiorizar sus valores de justicia, equidad, respeto a las normas, defensa de los derechos y servicio a los demás". Esa filosofía "impregna la vida entera, incluso más allá del ejercicio profesional”.

El decano también destacó su capacidad de mirar el Derecho desde tres perspectivas: como abogado, como profesor y como numerario de la Real Academia Sevillana de Legislación y Jurisprudencia. "Las ha hecho dialogar con equilibrio y lealtad", dijo Fernández León, que además elogió "el rigor con que abordó el urbanismo y la expropiación como disciplinas jurídicas con método", así como "su sólido armazón intelectual, sustentado en el estudio del ordenamiento jurídico en su totalidad, la Constitución, el Derecho de la Unión Europea y el respeto escrupuloso al Derecho Procesal".

El decano, por último, ensalzó "su ética profesional, basada en la honradez, la tenacidad y la lealtad, valores que han guiado su forma de ejercer el Derecho y de entender la vida”. Y añadió: “Por todo lo que ha hecho, por cómo lo ha hecho y por lo que nos deja, este Colegio le tributa su gratitud y su respeto. Gracias, Antonio, por poner voz a quien no la tenía, por convertir la técnica en Derecho y la Abogacía en búsqueda de soluciones para una convivencia más justa”.

También intervino en el acto el decano emérito del ICAS, José Joaquín Gallardo, quien resaltó de Pérez Marín "su enorme capacidad de trabajo y su afán por estar siempre aprendiendo, de los libros y de las personas con las que se relaciona, con un concepto acrisolado de la excelsa dignidad de la profesión de abogado”. Gallardo definió al galardonado como "compañero de sus compañeros, a quienes nunca ha considerado rivales sino coadyuvantes todos de la Administración de Justicia".

Referente del Derecho Administrativo

La Medalla al Mérito en el Servicio de la Abogacía es concedida por el Consejo General de la Abogacía Española y reconoce la trayectoria ejemplar de quienes han dedicado su vida al ejercicio de la profesión con dignidad, entrega y vocación de servicio público. “Mojo la pluma en el tintero de mi corazón porque el marco jurídico no es la ciencia jurídica, sino las emociones”, aseveró el protagonista en su discurso. También subrayó el valor colectivo de este galardón y recordó que “Pérez Marín Abogados tiene una cuota parte en esta distinción”.

Doctor en Derecho, abogado de reconocido prestigio y fundador del despacho Pérez Marín Abogados, el homenajeado es un referente en Derecho Administrativo, especialmente en materia de expropiación y urbanismo. Compaginó durante años su labor profesional con la docencia en la universidad, donde transmitió su pasión por el estudio y la argumentación jurídica. Ha sido además colaborador habitual de la revista La Toga, editada por el Colegio de Abogados de Sevilla, desde la que ha contribuido con artículos y reflexiones sobre la práctica jurídica, la ética profesional y el Derecho en general. También formó parte del patronato de la Fundación Justicia en el Mundo, desde la que mantuvo un estrecho diálogo con magistrados y juristas de distintos países.