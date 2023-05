Un vecino de Dos Hermanas acepta dos años y medio de cárcel por intentar matar a una mujer a la que reclamó 200 euros

Un vecino de Dos Hermanas que intentó matar a una mujer aceptó este jueves una condena de dos años y medio de cárcel por un delito de homicidio en grado de tentativa. No fue fácil llegar a este desenlace, fruto de varias horas de negociación entre su abogado, la víctima y la Fiscalía, que inicialmente pedía cinco años de prisión, pero al final hubo consenso y la Sección Cuarta de la Audiencia de Sevilla dictó sentencia firme en la misma sala. Francisco Javier C.T., alias Koki, no entrará en prisión si no comete más delitos e indemniza a la agredida con 36.494 euros.

Los hechos ocurrieron el 14 de agosto de 2020. El encausado reclamó 200 euros a la víctima y le dijo que se había quedado con ese dinero sin su permiso. La mujer, sin embargo, negó que tuviera que devolverle nada. El hombre se dirigió entonces a su coche, cogió un cuchillo “de los que sirven para cortar tela asfáltica” (según consta en el relato de hechos que reconoció el propio investigado durante el juicio) y la apuñaló cuatro veces en el cuello y en un costado. La agresión se produjo en un bar próximo al estadio de fútbol de Dos Hermanas. Dos horas después de cometer el delito, el agresor se entregó en la comisaría.

La mujer, por su parte, sufrió heridas tan graves que entró en la UCI, necesitó ser intervenida y tardó 180 días en recuperarse de todas las lesiones. Aun así, ha sufrido secuelas como el agravamiento de una artrosis cervical previa, cuatro cicatrices en las zonas donde fue acuchillada y un trastorno neurótico derivado de estrés postraumático que la ha obligado a acudir a consultas de salud mental y atención psicológica.

Para convertir los cinco años de cárcel iniciales en los dos y medio que aceptaron todas las partes, la Fiscalía estimó las atenuantes cualificadas de alteración psíquica, alcoholismo y reparación del daño (el encausado consignó 5.000 euros a favor de la víctima antes de la vista). Así, en la sentencia constará que Koki “actuó bajo la influencia de una anomalía psíquica y del consumo de alcohol”. Además, “en esas fechas sufría un estado de ludopatía”. Para que se suspenda su ingreso en la cárcel, además, deberá acreditar que se está tratando de esos problemas.

Además de la pena de reclusión y la indemnización, el tribunal también le impuso la prohibición de acercarse a menos de 500 metros de la víctima, de su domicilio, de su lugar de trabajo o de cualquier sitio donde esté. La vigencia de la orden de alejamiento es de seis años.