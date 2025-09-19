La acusación popular del caso 'La Pará' solicitará la nulidad parcial del escrito de la Fiscalía pidiendo el archivo

La acusación popular que ejercen dos denunciantes del extinto partido Imagines en el caso de 'La Pará' de Gines estudia la presentación de un incidente de nulidad tras conocer el escrito de calificación de la Fiscalía de Sevilla, que ha pedido el archivo de la causa al no apreciar indicios de delito en los hechos que se han investigado desde hace ocho años, según ha explicado el abogado José Antonio Sires, de Sires Abogados.

El letrado ha indicado que el escrito de calificación “guía indirectamente” a las defensas sobre cómo deben actuar, lo cual supone una "extralimitación de funciones, orillando la imparcialidad que se le obliga en cuanto a las partes, como garante de la legalidad", por lo que ha manifestado su "profundo rechazo y preocupación ante la reciente decisión adoptada por la Fiscalía en su escrito de calificación al considerar que, a pesar de que resulta obvio que 'la gestión municipal durante los años objeto de investigación no fue todo lo respetuosa con el ordenamiento jurídico', no considera los hechos denunciados como constitutivos de delito, tratándose más bien de irregularidades administrativas".

Dice Sires que la resolución no solo supone un retroceso en materia de garantías y derechos fundamentales a las acusaciones populares, sino que también envía un mensaje negativo a la ciudadanía, "minando la confianza en el sistema judicial en general y en particular en la Fiscalía, encargada de velar por el cumplimiento de la ley como garante de la legalidad, creándose un precedente preocupante que podría repercutir negativamente en futuros casos".

Desde este despacho, y en nombre de las personas denunciantes, reiteran su voluntad de seguir defendiendo esta causa en la que se investiga un "esquema de defraudación a la Administración pública, en el que están imputados funcionarios públicos y empleados del Ayuntamiento de Gines".

"No podemos olvidar que, en el escrito de calificación, el fiscal acusa formalmente, describiendo los hechos, el delito que se imputa y las pruebas que posee. Su función principal es informar al juez y a las defensas sobre la acusación, no dar instrucciones a éstas. Por ello, dar instrucciones indirectas a las defensas, podría afectar el principio de contradicción y la igualdad procesal", ha añadido.

Por todo ello, el abogado ha anunciado que en los próximos días se presentará un incidente de nulidad en las actuaciones, en el que solicitará "la nulidad parcial del escrito de calificación en los apartados donde se oriente indebidamente a las representaciones legales de los distintos investigados y se proceda con la rectificación de dichos apartados, ajustándose a las funciones legales. De igual modo, confiamos en que el Juez instructor acuerde la continuidad del procedimiento judicial, garantizando la correcta aplicación del Derecho para proteger la confianza de la sociedad en la independencia y objetividad de las instituciones judiciales", ha concluido.