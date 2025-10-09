El hombre acusado de intentar matar a una policía nacional haciéndole el mataleón no se presenta al juicio en Sevilla

Una agente de la Policía Nacional estuvo a punto de morir a primera hora de la mañana del 28 de enero de 2023 en acto de servicio en Sevilla. La funcionaria y su compañero se encontraron con un coche parado en medio de la avenida Kansas City y, al hablar con los ocupantes y pedirles que abrieran el maletero, uno de ellos se abalanzó sobre ella y trató de asfixiarla mediante el método del mataleón. De no haber sido por la ayuda de un legionario que por pura casualidad pasaba por allí, la víctima quizás no podría contarlo a día de hoy. Y precisamente hoy estaba previsto que se celebrase el juicio contra el sujeto en cuestión, que se expone a una petición de cárcel de once años y medio, pero la vista oral no ha podido celebrarse porque José Manuel N.C., que es su nombre, no se ha presentado. Está en libertad provisional desde hace dos años y medio. El juicio, en consecuencia, ha quedado suspendido sine die en la Sección Cuarta de la Audiencia de Sevilla.

Los hechos, según la versión de la Fiscalía, ocurrieron sobre las seis de la mañana. El acusado "se encontraba dormido junto a otro individuo" dentro de su coche, que estaba "parado en el carril central" de la avenida y obstaculizaba el tráfico. Personados en el lugar dos policías nacionales "uniformados y en el ejercicio de sus funciones", despertaron a los dos varones y les pidieron que se apearan y se quedasen en una isleta próxima. La agente también movió el turismo hacia esa zona. Hasta ahí no hubo ningún problema. Es más, el procesado "se identificó por su nombre y mantuvo una conversación tranquila" con la pareja policial.

La situación se torció cuando la oficial le solicitó que abriera el maletero. "En el momento" en que hizo eso, José Manuel N.C. "reaccionó de manera agresiva". "¿Cómo se va a abrir?, ¿cómo se abre un maletero?", gritó al mismo tiempo que "hacía aspavientos". Y entonces, "con ánimo de menoscabar el principio de autoridad", dio "un fuerte empujón" al policía varón y empezó entre ambos un "forcejeo" en cuyo transcurso el acusado "rodeó con los brazos" al agente y "pegó su cabeza a la altura del pecho haciendo fuerza".

La compañera de ese agente acudió al auxilio y "agarró" al acusado "por los pies", de modo que "los tres cayeron al suelo". Y fue entonces cuando el acusado, "con intención de atentar contra la vida de la funcionaria", le hizo "la técnica denominada mataleón". Es decir, que "le rodeó con fuerza el cuello con su brazo y colocó su cuerpo sobre el costado" de la víctima mientras "hacía presión". No sólo la inmovilizó, sino que consiguió que perdiese el conocimiento. Y por supuesto "no depuso su actitud a pesar de las reiteradas peticiones" del otro agente "de que la soltara". También fracasaron los "intentos" del funcionario policial de separarlos.

Si el agresor "no consiguió su propósito" fue "gracias a la intervención de dos viandantes" que pasaban por el lugar: uno era un legionario que iba de camino a Madrid para unos exámenes y otro, un vigilante de seguridad. Ambos ayudaron al policía a "liberar" a su compañera. "Empleando la fuerza mínima imprescindible, consiguieron separar al procesado y ponerle los grilletes", concluye la Fiscalía.

Como consecuencia de estos hechos, la agente sufrió "policontusiones y erosiones múltiples", así como una contractura cervical y fracturas costales . "La maniobra ejecutada por el procesado supuso un riesgo vital para ella", afirma la acusación para sostener la calificación de lo ocurrido como tentativa de homicidio. En cuanto al otro policía, acabó también con varios golpes en las manos y las rodillas, una contractura en la espalda y "dolor en el hombro izquierdo", de ahí la acusación por un delito leve de lesiones. Y por supuesto, como hubo enfrentamiento con la pareja policial, José Manuel N.C. también es acusado de un delito de atentado a la autoridad. En los tres se le aplica la atenuante de alcoholismo, ya que "en el momento de los hechos había consumido alcohol y derivados anfetamínicos que afectaban sus facultades de forma moderada".

La petición de la Fiscalía es que el encausado sea condenado a diez años de cárcel por el intento de homicidio, un año y medio por el atentado contra la autoridad y una multa de 600 euros por las lesiones.

José Manuel N.C., que tiene 34 años y carece de antecedentes, entró en prisión provisional el 30 de enero de 2023. Apenas un mes y medio más tarde, el 7 de marzo, la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla acordó ponerlo en libertad provisional.