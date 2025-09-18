El alcalde de Gines rompe su silencio sobre el caso de 'La Pará': "Por fin se está haciendo Justicia"

El alcalde de Gines, Romualdo Garrido (PSOE), ha roto este jueves su silencio sobre la causa judicial de 'La Pará', tras conocer que la Fiscalía de Sevilla ha pedido el archivo de la investigación. En un vídeo dirigido al pueblo de Gines y difundido en su cuenta de Facebook ha puesto de manifiesto que "por fin se está haciendo Justicia". El regidor ginense ha explicado, tras conocer la noticia de la postura del Ministerio Público, que ha pasado "ocho años muy duros", en los que denuncia que ha sufrido "una campaña de acoso y derribo brutal, continuo y constante, año tras año", hacia su persona. "Han sido innumerables los titulares aparecidos en prensa, peticiones de dimisión e incluso insultos los que hemos tenido que soportar en todo este tiempo que me llevaron, incluso, a plantearme tirar la toalla".

El regidor ha añadido que confío en la Justicia. "Como siempre lo he hecho, con la certeza de que no ha existido ningún delito, tal y como hemos defendido desde el principio", y ha añadido que en este día se queda "con la satisfacción de los que siempre han estado cerca, aún en los momentos más complicados: mi familia, amigos, compañeros del Ayuntamiento, compañeros de partido... pero, sobre todo, me quedo con el apoyo de mi pueblo de Gines. Mis vecinos y vecinas, pese a todo, me han mostrado su apoyo en las urnas con resultados históricos y el mayor número de votos de la democracia".

Romualdo Garrido ha añadido que su único objetivo "es y será siempre buscar lo mejor para el pueblo de Gines, con mis errores y aciertos. Así vamos a seguir, como siempre lo hemos hecho, con el apoyo de todos".

El regidor ha señalado que esta causa "parecía que nunca iba a terminar y por fin se está haciendo Justicia. Siempre por supuesto hemos tenido la conciencia muy tranquila, lo único que hemos hecho es hacer cosas buenas por nuestro pueblo, trabajar, tener nuevas iniciativas. Creo que en este tiempo hemos revolucionado y cambiado el pueblo de Gines para bien, por supuesto, con nuestros defectos, que lo hemos tenido".

Recuerdo a los hermanos mayores del Rocío de Gines

También ha tenido un recuerdo para "todos los hermanos mayores de la Hermandad del Rocío, de todas las personas que han estado en este procedimiento sin tener culpa, porque jamás se había hecho nada negativo, todo había sido por el amor a nuestro pueblo".

Romualdo Garrido ha dado las gracias a los vecinos de Gines "por la confianza" que le han mostrado durante todo este tiempo. "He estado mucho tiempo callado, han salido muchísimas noticias en los medios de comunicación, a través de la oposición, de personas malintencionadas, muchísimas noticias, y hemos mantenido el silencio, pero yo creo que es el momento de hablar, así que vamos a seguir trabajando por nuestro pueblo"

"Tengo unas ganas impresionantes, la tenía antes de la noticia y la sigo teniendo. Vamos a tener una Pará estupenda, un evento que año tras año y a pesar de todo esto ha seguido creciendo en visitantes, así que a seguir trabajando, a seguir ilusionando y, por supuesto, haciendo las cosas lo mejor posible, como venimos haciendo y con nuestros errores y con nuestras virtudes adelante", ha concluido su mensaje.