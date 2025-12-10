Antonio Sanz: "La sentencia del fiscal general condena a la persona que apretó el botón pero falta quién ordenó hacerlo"

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha valorado este miércoles la sentencia hecha pública por el Tribunal Supremo que condena al ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y lo ha hecho asegurando que este fallo del Alto Tribunal condena "a la persona que apretó el botón, pero falta quién ordenó hacerlo".

En declaraciones a este periódico, Antonio Sanz ha señalado que, a su juicio, lo más de la sentencia del Tribunal Supremo está en que confirma que "el Fiscal General de Pedro Sánchez, porque no era el Fiscal General del Estado, era el Fiscal General de Pedro Sánchez, es un delincuente con sentencia firme". Así, el consejero andaluz ha puesto de manifiesto que el hecho de que "quien tiene que perseguir los delitos acabe siendo condenado, es desde el punto de vista de credibilidad del sistema y del Estado de Derecho, francamente, preocupante. Y la responsabilidad la tiene quien lo ha mantenido a pesar de todo esto", ha añadido.

En este sentido, el titular andaluz de Sanidad y Presidencia ha precisado que la sentencia demuestra que el hasta hace poco Fiscal General del Estado, "actuaba bajo el amparo y las órdenes del Presidente del Gobierno. Lo dijo él, cuando afirmó ¿de quién depende la Fiscalía?". Por ello, Antonio Sanz hace hincapié en que la sentencia lo que viene a condenar "es a la persona que apretó el botón, pero creo que falta quién ordenó hacerlo. Que es Pedro Sánchez. Y, por tanto, es una vergüenza cómo este Gobierno utiliza la Fiscalía, cómo utiliza el CIS, cómo utiliza Televisión Española y utiliza todos los medios que tiene a su disposición para destruir al PP".

Para Antonio Sanz, "en lugar de gobernar, no tenemos un gobierno que gobierna. Imagínese que estoy hoy pagando las consecuencias de una ministra incompetente, nefasta, que sólo busca la bronca y la confrontación en lugar de resolver los problemas, como el estatuto marco, con las consecuencias que para la asistencia sanitaria está teniendo esto. Este es un gobierno que no gobierna, sólo trabaja para destruir al Partido al Partido Popular y para mantenerse en el poder. Creo que la sentencia lo que condena es al Fiscal de Sánchez, no al Fiscal General del Estado", ha concluido.