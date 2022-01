La juez archiva la denuncia de Serrano contra sus ex socios en la empresa que recibió los 2,5 millones

La juez rechaza la denuncia del ex líder de Vox en Andalucía Francisco Serrano contra sus ex socios en la empresa Biowood Niebla, que están siendo investigados por un presunto fraude de subvenciones en relación con las ayudas de 2,5 millones que les concedió el Ministerio de Industria para la creación de una fábrica de pellets en esta localidad onubense.

La juez de Instrucción número 1 de Sevilla ha dictado un auto, con fecha 7 de diciembre de 2021, en el que ha acordado el sobreseimiento provisional y archivo de la denuncia que Francisco Serrano presentó contra sus ex socios Francisco Javier López Ballesteros y Enrique Pelegrín Díaz, a los que atribuía la responsabilidad de determinadas actuaciones relacionadas con la gestión de los fondos de la empresa en la que los tres participaban.

En el auto, al que ha tenido acceso este periódico, la juez se pronuncia de forma contundente al afirmar que no aparece debidamente justificada la perpetración del delito denunciado por el ex líder de Vox. "Aunque en su denuncia trate de presentarse como una víctima inocente de las maquinaciones urdidas en su contra, no podemos entender que existan indicios de que las desconociera", asevera la magistrada, que no duda en calificar de "farragosa" la denuncia.

La querella de Serrano contra sus ex socios les atribuía cuatro hechos delictivos que la juez ha rechazado, como un transferencia de 6.000 euros de la cuenta de Francisco Serrano Castro SLP a la cuenta de la sociedad Serralba. En este sentido, la juez dice que debe partirse de que existe una "confusión y una continuidad constante entre las empresas Serrano Abogados de Familia, que se convierte en Francisco Serrano Castro SLP y Serralba, participada por las anteriores y por todos los implicados" en esta causa.

A la vista de esta circunstancias, prosigue el auto, todas estas sociedades formaban "una única estructura sin que se haya determinado en esta instrucción la independencia de unas respecto a otras y sin que haya más fundamento para la posible apropiación indebida que la manifestación (de por sí confusa) del propio Francisco Serrano", por lo que "no puede considerarse que hayan indicios suficientes de que la transferencia se llevó a cabo a sus espaldas y por ende sin su autorización".

En un segundo punto, la denuncia ponía de manifiesto unas transferencias realizadas a la ex pareja de Francisco López que "teóricamente se hicieron sin el conocimiento y el consentimiento de Francisco Serrano", pero en este caso la juez vuelve a señalar que además de la "confusión" entre las empresas, es determinante que una secretaria de Serrano haya declarado que éste "tenía acceso a todas las cuentas y que era él quien personalmente le indicaba qué transferencias debían de hacerse y a quien y que además los socios tenían acuerdos entre ellos no reflejados documentalmente y de los que ella no tenía conocimiento", por lo que no se puede concluir que Serrano no tuviera conocimiento de dichas transferencias que, además, "han sido parcialmente devueltas".

Serrano también denunció la contratación de una póliza de crédito por importe de 50.000 euros de la que es garante el periódico digital XYZ "sin comunicarlo al consejo de administración ni a Francisco Serrano y que se destinó a gastos particulares de Francisco López y Enrique Pelegrín". De este crédito era avalista Biowood Niebla, que pertenece a Serralba, de la que también es partícipe Francisco Serrano, y la juez concluye igualmente que no se ha podido verificar que Serano "desconociera este contrato que además se hace, en principio, para atender los gastos del periódico XYZ, deficitario". Y tampoco se aclara a qué gastos personales se derivaron los 50.000 euros, añade.

El cuarto aspecto denuncia se refiere al supuesto desvío de cantidades por un importe total de 95.000 euros que correspondían a trabajos realizados por el despacho de abogados a otras empresas del grupo. La juez insiste en que desde el principio Serrano relata en la primera denuncia "su intención de introducirse en el sector de los negocios y que para ello hace uso de una serie de empresas vinculadas. Este entramado se va complicando con el tiempo y con la creación de otras empresas con fines distintos de los meramente jurídicos hasta el punto de tener otra causa abierta ante el juzgado de Instrucción número 16 por desvío de fondos públicos estando implicadas empresas de los presentes autos como Biowood, perteneciente a Serralba que a su vez es participada por el denunciante, y otras más del mismo grupo".

La juez concluye que la denuncia recoge "una serie de afirmaciones en las que Francisco Serrano se considera perjudicado y que, sin embargo, consideramos que deben verse a la luz de las negociaciones empresariales que llevó a cabo, por lo que nada obsta a que presente las reclamaciones correspondientes ante la jurisdicción civil, ya que no se ha conseguido extraer indicio alguno de la comisión de ilícitos penales por parte de sus socios y que él desconociera".

A raíz de este auto, la defensa de Francisco Javier López Ballesteros ha presentado un escrito en el juzgado de Instrucción número 16, que investiga el presunto fraude en la ayuda a Biowood Niebla, en el que subraya que con este archivo queda "meridianamente claro que Serrano estaba al tanto de todas las actividades bancarias de Biowood Niebla y Serralba"; así como que el ex líder de vox "utilizó a Biowood para financiar XYZ con la famosa póliza, habida cuenta de que el periódico era deficitario". También pone de manifiesto el auto, según el ex socio, que Francisco Serrano, llegado un momento, reorganizó sus empresas, dejando a Serralba de consultoría, constituyendo una nueva empresa para su despacho, y Biowood para el proyecto de Niebla".

Una denuncia para "desvincularse de los engocios fraudulentos"

El ex socio de Serrano no es el único que cuestiona la denuncia ahora archivada. El Grupo de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional considera que el ex líder de Vox en Andalucía presentó esta denuncia contra sus antiguos socios para "desvincularse de los negocios fraudulentos en los que participó mientras estaba inhabilitado en la carrera judicial y antes de iniciar su carrera política".

Así lo expresa un atestado elaborado por la UDEF y que obra en la causa abierta en el juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla. En el informe, la Policía considera que la denuncia que Serrano presentó en junio de 2018 contra sus socios Enrique Pelegrín y Javier López Ballesteros, y el pacto para la venta de sus participaciones en el negocio para la fabricación de pellets al primero -en octubre de 2017- "pretenden tan sólo despejar posibles problemas derivados del fraude cometido de forma consciente".

Los investigadores van más allá al afirmar que "una vez que obtuvo la rehabilitación en la carrera judicial y se abría camino la posibilidad de obtener un cargo político, necesitó desvincularse de los negocios fraudulentos en los que participó mientras estaba inhabilitado en la carrera judicial y antes de iniciar su carrera política".

En realidad, continuaba el atestado, la denuncia "lejos de dar cuenta de la realidad de las irregularidades cometidas en Bio Wood Andalucía y Bio Wood Niebla, e informar de la trama extremeña de la estafa, despacha estos asuntos en apenas un párrafo, faltando a la verdad al respecto de su implicación en el proyecto de la fábrica de pellets, para denunciar una serie de hechos relacionados con la sociedad XYZ Comunicaciones y Javier López Ballesteros, que, al parecer, le estaba requiriendo diversos importes".

En su declaración ante el juez de Instrucción 16 en mayo de 2021, Serrano responsabilizó a sus ex socios, al asegurar que delegó "todo" en sus socios en el proyecto de construcción de una fábrica de pellets en Niebla y dijo que se desvinculó de la empresa porque vio cosas que "no le gustaban", aunque aclaró que su marcha no guarda relación ni con su rehabilitación en la carrera judicial ni con su entrada en la política andaluza al presentarse como candidato de Vox.