Un banco da un “tirón de orejas” a la Fiscalía Anticorrupción por no unirse a su causa contra un acusado en un juicio ERE

La Sección Primera de la Audiencia de Sevilla no pudo dejar ayer visto para sentencia el juicio de la macrocausa de los ERE relativo a las ayudas que recibieron varios empresarios de la Sierra Norte. Estaba previsto acabar porque sólo faltaban las conclusiones definitivas de todas las partes excepto la Fiscalía Anticorrupción (las anticipó el miércoles) y los correspondientes informes, pero esa última fase se alargó más de la cuenta y aún faltaban dos abogados por intervenir cuando ya eran casi las dos de la tarde. Con buen criterio, el tribunal decidió que no eran horas y pospuso el final para la próxima semana. Pero antes hubo tiempo para recopilar un par de datos noticiosos, como el “tirón de orejas” que el BBVA le dio al Ministerio Público por no secundarlo en esta causa contra uno de los encausados.

El origen del comentario se encuentra en la doble acusación a la que está enfrentándose el empresario José María Sayago. Por un lado, Anticorrupción pide que sea condenado a tres años de cárcel por un delito de malversación vinculado a las ayudas irregulares que la Junta de Andalucía concedió a varias mercantiles de la Sierra Norte. Y por otro lado, la acusación particular ejercida por el banco le pide ocho años de cárcel por un delito de estafa.

El caso es que el abogado que representa al banco comenzó ayer su informe con esa especie de queja, respetuosa por supuesto, sobre el hecho de que sólo la acusación particular señalase ese presunto delito en una causa que, según recordó, versa al fin y al cabo sobre el destino que se dio a fondos públicos.

“Voy a empezar con un agradecimiento pero también con un tirón de orejas para el Ministerio Fiscal”, introdujo el letrado. “Una entidad privada fue tan engañada como el resto de ciudadanos. La Fiscalía debería haber apoyado al banco y no dejar que lo hiciese un abogado particular”, alegó a continuación. Luego fue más allá y se preguntó qué postura habría adoptado Anticorrupción si los perjudicados hubiesen sido “un grupo de benefactores de la Sierra Norte”. “El banco podría estar en la misma situación”, agregó antes de achacar esa especie de discriminación al “estigma” que en su opinión sufren los bancos. Y así terminó lo que él mismo definió también como “reproche”.

La fiscal, como es natural, no mencionó la presunta estafa al BBVA en su informe porque ella no contempla esos hechos. La acusación pública se centró en la prevaricación y la malversación que sí atribuye a los tres empresarios, dos de los cuales ya reconocieron “prístinamente” que actuaron al margen de la ley, y destacó que en la concesión de las ayudas “no se cumplió un mínimo de legalidad”.

Sayago pide tres meses de cárcel

José María Sayago, que junto al ya fallecido José Enrique Rosendo formó el conocido como “tándem de la Sierra Norte”, se quedó con las ganas de oír el informe de su abogado, Juan Carlos Alférez, pero en sus conclusiones definitivas ya tuvo un interesante adelanto. Frente a la petición de Anticorrupción de tres años de cárcel (la mitad de los seis que pedía inicialmente), el letrado solicitó una condena de tres meses y once días por la malversación. Lo importante es que admite la comisión del delito, “de conformidad con el escrito de la Fiscalía”, pero difiere en la pena. Para empezar, considera a su cliente cooperador necesario y no autor material del delito. Y además contempla cuatro atenuantes: dilaciones indebidas, confesión y colaboración con la Justicia, reparación parcial del daño y, como novedad, “penosidad extraordinaria” por las medidas cautelares que el juzgado le impuso durante toda la investigación.