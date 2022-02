Un bar 'golea' a la Liga en los tribunales

Ha sido un partido de ida y vuelta con resultado favorable para un bar de Dos Hermanas que estaba entre los 22 de la localidad denunciados por la Liga de Fútbol Profesional por piratear la señal de partidos de fútbol de la liga profesional. En diciembre de 2018 la Operación Thermis identificó a 4.934 establecimientos en toda España. La Policía inspeccionó entonces miles de locales y constató la emisión de los encuentros de modo ilegal en un fraude que La Liga valoró en más de 11 millones de euros.

El abogado Francisco Andrés Piña Cabezas, especializado en asuntos de mercado y consumidores, ha defendido a un hostelero de Dos Hermanas que ahora ha sido absuelto por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Dos Hermanas al considerar "salvo mejor criterio de la superioridad" no existe prueba de cargo suficiente. El juicio se ha celebrado después de que un auto resolviera que el delito había prescrito antes de la vista oral puesto que durante más de un año no se cumplió el requisito específico de que el hostelero fuese citado como investigado y, por el contrario, no tuvo noticia del procedimiento hasta su citación a la vista oral en diciembre de 2020.

De este modo, tras presentar la factura, el contrato con la empresa de telefonía que ofrecía el paquete televisivo, el magistrado ha considerado que no hay prueba de cargo suficiente . En este caso sí existía un contrato legal para la reproducción de los partidos, un paquete de un operador móvil que incluía la Liga destinado a autónomos y pequeñas empresas y que, en ningún caso, excluía a los bares. El problema fue que cuando el inspector llegó al bar, la imagen no tenía el logo identificativo del servicio específico para los establecimientos de hostelería. Es decir, era legal porque no se trataba de una señal pirata, pero no era a través del paquete especialmente destinado a los bares.

Los hechos ocurrieron el 22 de septiembre de 2018 cuando el inspector de la Liga de Fútbol se presentó en el bar de Dos Hermanas y denunció al establecimiento por emitir un partido a través de una señal no autorizada "pues no aparecía en pantalla el logo correspondiente". Días después de esta inspección, donde fueron denunciados 21 establecimientos más, agentes de la policía se pasaron por el local para intervenir dispositivos ilegales, pero no encontraron ninguno allí.

Según la sentencia, el testimonio del inspector "carece por sí solo de entidad suficiente", lo que añadido a que surge "la duda razonable de que haya contratado partidos" a través del operadora de teléfono, hace que el acusado haya resultado absuelto del delito contra la propiedad intelectual.