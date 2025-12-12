Carlos Bedate toma posesión como nuevo teniente fiscal de Sevilla

Carlos Bedate Gutiérrez ha tomado posesión este viernes como nuevo teniente fiscal de Sevilla, en sustitución de Luis Martín, que se jubiló recientemente. La toma de posesión se ha producido después de que el BOE publicara este jueves la adjudicación de esta plaza a Carlos Bedate, que acompañará como número 2 de la Fiscalía hispalense al fiscal jefe, Luis Fernández Arévalo.

Carlos Bedate Rodríguez (Zamora 16/5/1961) había desempeñado hasta ahora el cargo de fiscal coordinador de la Sección Antidroga y blanqueo de capitales. Sacó las oposiciones a la carrera judicial en junio de 1987, siendo destinado como juez de Arcos de la frontera (Cádiz). Posteriormente se le reconoció la excedencia cuando ingresó en la carrera fiscal, en diciembre de 1987. Su primer destino, como abogado fiscal, fue en Badajoz; siendo promovido en 1989 a la categoría de fiscal.

Tan sólo un año después, en 1990, obtuvo el traslado a la Fiscalía de Madrid. Carlos Bedate fue trasladado a la Fiscalía de Sevilla en julio de 1993. En la Fiscalía hispalense ocupó plaza en las secciones de siniestralidad laboral y en el orden social. Desde el año 2015, es el fiscal delegado Antidroga y blanqueo de capitales, tras la jubilación de Alfonso Demetrio Sánchez, que también fue teniente fiscal de Sevilla en 2015.

Aunque Carlos Bedate nació en Zamora, es madrileño de adopción, y de hecho es un fiel seguidor del Atlético de Madrid, según ha podido saber este periódico del entorno del fiscal.

La plaza de teniente fiscal de Sevilla se otorga precisamente en función de la antigüedad en la carrera y, aunque en el caso de Sevilla, hay otros fiscales que también cuentan con unos años de servicio similares a los de Carlos Bedate, ha sido el único solicitante de entre los fiscales destinados en Sevilla.