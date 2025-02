El caso Heroquest llega a su final: el empresario es absuelto pero deberá entregar el juego a 599 denunciantes este mismo año

El caso Heroquest, la presunta estafa de un empresario que consiguió que miles de fans del mítico juego de mesa le donasen dinero desde todas las partes del mundo para producir una versión por las bodas de plata de la primera edición, tocó ayer a su fin en la Audiencia de Sevilla. Dionisio R.G., que se enfrentaba a una petición de condena de seis años de cárcel, entró en la Sección Primera como acusado y salió absuelto. Así lo decidió la Sala, once años después de los hechos, gracias a las arduas negociaciones entre la Fiscalía, la asociación de afectados y la defensa del encausado. La absolución, sin embargo, no será gratis. Ante el tribunal y ante las acusaciones, Dionisio R.G. se comprometió a entregar el producto a los 599 perjudicados que lo denunciaron. Será antes de que acabe 2025. Si no cumple, los afectados estarán legitimados para ir a la jurisdicción civil.

El giro final de este caso, que por cierto apuntaba a macrojuicio con la comparecencia de unos 50 testigos, tiene mucho que ver con la actuación del fiscal Gabriel González. En una iniciativa muy poco frecuente, por no decir inédita, acudió junto al Grupo de Fraude Informático de la Policía a inspeccionar la nave del Parque Empresarial Arte Sacro que tenía alquilada el investigado y allí constató que el juego de mesa, en efecto, existía y estaba listo para ser distribuido. Incluso había dos palés apartados con la mercancía destinada a los 599 denunciantes. Que el empresario no entregase el producto, entre otras razones, se debe a su incapacidad económica.

Los hechos, que finalmente no han sido considerados constitutivos de delito tras esa comprobación in situ, aparecen muy bien resumidos en el escrito del propio Ministerio Público. Todo empezó a finales de 2013. Aprovechando “su fama en el mundo de los aficionados a los juegos de rol por tener el establecimiento Gamezone Miniatures y por fabricar miniaturas de fábricas”, Dionisio R.G. emprendió una campaña en foros especializados de Internet y en la web de su negocio para recaudar fondos con el fin de reeditar el juego Heroquest, un clásico de los años 90, bajo la denominación de Heroquest 25 Aniversario. Había tres modalidades: el más básico valía 65 euros; si se le añadía un lote extra de quince miniaturas de héroes, salía por 80; y el nivel que desbloqueaba todas las recompensas del juego, por 110.

El 23 de diciembre de 2013, el promotor de Heroquest lanzó a través de la plataforma Lanzanos una campaña de crowdfunding o micromecenazgo para reunir 58.000 euros que dedicaría a finalizar el proyecto. Fue un éxito. Los donantes se contaron por miles y de hecho fue uno de los crowdfundings más importantes de la historia no sólo en España sino también en Europa. El primer objetivo se cumplió el primer día. El 12 de febrero de 2014, cuando se clausuró, las donaciones ascendían a 679.927 euros. Es decir, la friolera de un 1.072% por encima de lo que quería.

A pesar de todo eso, Dionisio R.G. no cumplió con lo pactado y no entregó el producto. Pasaron los años y la situación no sólo no mejoró, sino que empeoró. En 2017 fue desahuciado de la nave de Arte Sacro, pero aun así no dejó de ofrecer el juego de mesa a través de la web de su empresa... y los aficionados no dejaron de comprarlo. Y eso que, tras vender a la multinacional Hasbro los derechos de Heroquest 25 Aniversario para España y Europa, tuvo que cambiar el nombre del producto. Al final incluso modificó el contenido. Lo llamó Tseuquest, un juego de palabras porque es un pseudoHeroquest y al mismo tiempo un palíndromo: se lee igual de izquierda a derecha que de derecha a izquierda.

Miguel Martín Santos, presidente de la asociación de afectados, ayer jueves en la Audiencia de Sevilla. / D.S.

Según la Fiscalía, Dionisio R.G. obtuvo un líquido de 622.374 euros y perjudicó a 11.803 personas, casi nada. Una parte se agrupó en 2018, creó la Asociación de Afectados de Heroquest 25 Aniversario y lo denunció el 11 de enero de 2019. Así nació este casi interminable procedimiento judicial. Antes de ayer hubo tres intentos de llegar a un acuerdo en la Audiencia: el 13 de diciembre de 2023, el 8 de febrero de 2024 y el pasado 13 de enero. Y en todo este tiempo la Asociación ejerció la acusación particular. En concreto eran 599 denunciantes que reclamaban las cantidades que habían donado al encausado, desde 11 a 1.003 euros, hasta un total de 113.000 euros.

En el juicio, celebrado tras una última negociación en la misma puerta de la sala respecto a la entrega del producto, el fiscal recordó la inspección ocular de la nave: “Se constata la existencia del juego”, dijo. Como prueba subió a la sala cinco cajas de Tseuquest. Ahora bien, también exigió que el acusado respondiera “sobre los plazos de entrega”. “De aquí a Navidad o fin de año, porque están preparados”, aseguró Dionisio R.G. Acto seguido, el fiscal retiró la acusación, la Asociación se adhirió y la defensa, lógicamente, no puso pegas. El tribunal, en consecuencia, dictó sentencia firme en ese momento y absolvió al acusado.

"Un empresario nefasto"

La absolución no libró a Dionisio R.G. de una buena reprimenda por parte de las acusaciones. “Se acredita que es un empresario nefasto porque ha tardado diez años en elaborar los juegos y los ha ido enviando de mejor o peor manera, más bien de peor manera. El producto se ha realizado y hay defectos pero no son relevantes, así que no puede hablarse de engaño ni de negocio criminal”, explicó tras retirar la acusación. “Ha hecho una gestión nefasta”, corroboró el abogado de la Asociación de Afectados. El último ejemplo es su incapacidad para entregar el producto a los mecenas que en su día le dieron dinero. Del reparto se encargará en principio la plataforma en la que se hizo el crowdfunding, Lanzanos, además sin coste para él. Y aun así, a pesar de tantas facilidades, puso peros hasta el último minuto.