La nueva ruta de la cocaína y el aumento de delitos sexuales en Sevilla alarman a la Fiscalía

La Fiscalía Superior de Andalucía ya ha elaborado su memoria de 2024 y, dentro de la preocupación propia de quien debe perseguir un sinfín de delitos, el informe llega a hablar de “alerta grande” respecto a varias lacras que pululan por la comunidad y, por supuesto, por Sevilla. Una es la “nueva vía de entrada” que para la cocaína representa el triángulo Huelva-Cádiz-Sevilla. Otra, el “fuerte incremento” de los delitos sexuales.

“Según las estadísticas del cuadro de mandos, la actividad del Ministerio Fiscal en materia de delitos del tráfico de drogas durante 2024 se ha incrementado en todo tipo de procedimientos”, expone la fiscal Ana Tárrago, que recuerda que esta es “la tendencia de años anteriores”. En Sevilla se abrieron 273 diligencias al respecto, lo que la convierte en la cuarta provincia. Delante están Málaga (847), Granada (727) y Cádiz (404).

El problema que se avecina, o que se consolida, es la introducción de cocaína, una “sutancia que causa grave daño a la salud” y que reporta beneficios multimillonarios a los traficantes. La Fiscalía constata un “elevado crecimiento” de ese tráfico, en especial con el uso de narcolanchas o “embarcaciones de alta velocidad” que transitan por “las mismas rutas que las del tráfico de hachís”, y lo considera un “factor de alerta grave”.

“Lo que hace unos tres o cuatro años era algo anecdótico se ha convertido en los últimos meses de 2024 en habitual y, lo que es peor, con elevadas cantidades”, advierte. Como ejemplo cita que se intervinieron “diez toneladas en apenas dos semanas entre diciembre y enero de 2025” en “zonas colindantes con el río Guadalquivir”. “Se deduce que se ha abierto una nueva vía de entrada de esta droga en Huelva-Cádiz-Sevilla con destino a Europa”, apostilla la fiscal.

En cuanto a la marihuana, la Fiscalía admite que resulta “muy inseguro” proporcionar “cifras reales de aprehensiones”. Aun así, basándose en el Centro Nacional de Inteligencia contra el Narcotráfico, el Ministerio Público concreta que la Guardia Civil intervino 11,5 toneladas en la provincia de Sevilla en 2024. Fue la tercera provincia, tras Cádiz (69,1) y Huelva (32,4).

El otro capítulo inquietante es el de los delitos sexuales. De acuerdo con los datos aportados por la Fiscalía de Sevilla en función de los escritos de acusación que formuló en 2024 en procedimientos de sumario, “viene detectándose un fuerte incremento de delitos contra la libertad e indemnidad sexual”. De hecho, constituyeron “la mayoría” de esos escritos junto con los delitos “contra la vida” en tentativa. Esta preocupación se extiende a la esfera de los menores. En Andalucía se abrieron 206 expedientes por agresiones sexuales y “a la cabeza” estuvo Sevilla, con 115 (una violación cada tres días). La Fiscalía atribuye estas barbaridades al “consumo excesivo de las redes sociales, en particular de páginas de pornografía”.

La provincia también ostentó el triste liderazgo en casos de violencia doméstica de hijos contra padres: la Fiscalía trató la friolera de 452. Son casi la mitad de los 1.059 expedientes incoados en la región.