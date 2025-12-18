El Colegio de Abogados de Sevilla aprueba los presupuestos de 2026 en la primera junta general de su historia con voto electrónico

Panorámica de la mesa presidencial, con el decano Óscar Fernández León en el centro, durante la junta de este jueves.

El Colegio de Abogados de Sevilla (ICAS) ha aprobado este jueves en su Junta General Ordinaria los presupuestos para el ejercicio 2026, en una sesión marcada por "una alta participación", según ha difundido la propia institución, y por la novedosa implantación del sistema de voto electrónico. El acto se celebró en el salón de actos de la Facultad de Derecho e, incluyendo los votos por delegación, sumó alrededor de un millar de participantes entre ejercientes y no ejercientes. La aprobación de los presupuestos disfrutó de "un amplio respaldo", con unos 600 votos de diferencia entre quienes estaban a favor y quienes se pronunciaron en contra.

La principal novedad, el sistema de voto electrónico por primera vez en la historia del ICAS, consistió en una acreditación digital mediante código QR que permitió acceder y votar sin esperar colas ni instalar urnas. La acreditación pudo descargarse previamente por medios electrónicos y fue requerida en el control de acceso a la sala.

Según un comunicado mandado por el ICAS, los presupuestos para 2026 "se asientan sobre un marco de equilibrio financiero". El ejercicio económico de 2025, añade el Colegio, se cerrará "por segundo año consecutivo" con una balanza a la par entre ingresos y gastos. "Este contexto permite consolidar una gestión económica responsable y sostenible, orientada a reforzar los servicios colegiales", apostilla el ICAS.

El ámbito de la formación constituye otro eje del presupuesto. En este sentido, el Colegio recalca "el impulso del Curso UPRO de habilidades digitales, orientado a reforzar la capacitación tecnológica y el desarrollo profesional de la abogacía en un contexto de transformación digital del ejercicio profesional".

Las cuentas "consolidan igualmente la mejora del déficit del Servicio de Orientación Jurídica (SOJ) y la reducción responsable y sostenible de la masa salarial global, como resultado de la reestructuración laboral", lo que "garantiza la viabilidad del servicio y su adecuada prestación".

En el plano social y de protección colegial, el ICAS contempla un incremento de la ayuda por gastos de sepelio, que pasan de 1.100 a 1.400 euros, con lo que "se refuerza el compromiso del Colegio con el acompañamiento a los colegiados y colegiadas en los momentos más difíciles".

Además, los presupuestos servirán para impulsar campañas de sensibilización y dignificación de la profesión, como las vinculadas al turno de oficio o a la pasarela al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), que lleva años siendo demandada por muchos abogados afiliados a la Mutualidad.

El ICAS también anuncia desde ya la organización del II Congreso de la Abogacía, después de que el primero se celebrase el pasado mes en las renovadas instalaciones de Artillería. "Se concibe como un espacio de encuentro, reflexión y formación que contribuirá a fortalecer la comunidad colegial y a generar conocimiento compartido", indica la institución.