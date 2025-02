El colegio de Informática desmiente al perito del caso Marta: "Es falso que no se requiera titulación para ejercer"

El Colegio de Ingenieros Técnicos en Informática de Andalucía (CPITIA) ha hecho público un comunicado en el que "desmiente los bulos vertidos por el 'perito' del caso Marta del Castillo tras confirmarse que carece de titulación oficial alguna para actuar como perito informático ante tribunales de justicia. "Es falso que no se requiera titulación para ejercer como perito informático en Andalucía", asegura el colegio, que considera que Manuel Huerta de la Morena, CEO de Lazarus Technology y perito en el caso Marta del Castillo, "falta a la verdad en sus manifestaciones en medios al sostener que no se requiere de ninguna titulación para ejercer como perito informático en Andalucía".

Dice el CPITIA que Manuel Huerta hace mención al Art. 457 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1882, que dice lo siguiente, que señala que los peritos pueden ser o no titulares. Son peritos titulares los que tienen título oficial de una ciencia o arte cuyo ejercicio esté reglamentado por la Administración; y no titulares los que, careciendo de título oficial, tienen, sin embargo, conocimiento o prácticas especiales en alguna ciencia o arte.

Así, según el perito del caso Marta del Castillo, no necesitaría de titulación oficial, por estar contemplado en la normativa procesal. Sin embargo, "omite maliciosamente el resto del articulado de la normativa, en concreto los artículos 458 y 471 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que señalan que el Juez se valdrá de "peritos titulares con preferencia a los que no tuviesen título" y que "el querellante tendrá derecho a nombrar a su costa un perito que intervenga en el acto pericial".

Además, indican que la Ley de Enjuiciamiento Civil de 2001, supletoria en estos casos, es aún más clara en esta materia a través de su Art. 340.1: "Los peritos deberán poseer el título oficial que corresponda a la materia objeto del dictamen y a la naturaleza de éste y ser acreditados expertos en la materia. Si se tratare de materias que no estén comprendidas en títulos profesionales oficiales, habrán de ser nombrados entre personas entendidas en aquellas materias".

De esta forma, prosigue el Colegio, "sólo en caso de que no hubiera en Sevilla peritos informáticos titulares, podría el Sr. Huerta de La Morena actuar como perito no titular, lo que no se da, puesto hay multitud de peritos titulares en la demarcación. Asimismo, únicamente en caso de que no existieran títulos oficiales de ingeniería informática podría el Sr. Huerta participar como mero entendido en la materia, nunca como perito. Por desgracia para el Sr. Huerta, las titulaciones oficiales de informática existen en España desde hace más de 50 años".

Una profesión "titulada y regulada"

Otro de los "bulos lanzados por el perito del caso Marta del Castillo es el de que la profesión informática no está regulada y no se requiere titulación para ejercer. La ingeniería técnica en informática es una profesión titulada y regulada, tal y como ya se acreditó en los burofaxes remitidos al Juzgado de Instrucción nº 4 de Sevilla".

"Pese a lo mucho que este señor intente retorcer los hechos, la realidad está, una vez más en el BOE, y más concretamente en la Ley 12/2005, de 31 de mayo, de creación del Colegio Profesional de Ingenieros Técnicos en Informática de Andalucía", dice el comunicado, que añade que "uno de los fines principales por los que se reguló la profesión de ingeniero técnico en informática en Andalucía, fue precisamente para combatir la lacra del intrusismo profesional en este ámbito, dado que ya en 2005 existían profesionales titulados suficientes en Andalucía".

Así, aunque procesalmente quepa la figura del perito informático no titular, el legislador andaluz restringió la actividad, por imperativo legal, únicamente a los que poseyeran titulación oficial, obligándoles además a adscribirse al Colegio Profesional de Ingenieros Técnicos en Informática de Andalucía. El Art. 4 de la citada Ley, es claro: "Para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico en Informática en Andalucía, será requisito indispensable la incorporación al Colegio Profesional de Ingenieros Técnicos en Informática de Andalucía, sin perjuicio del respeto al principio de colegiación única establecido en la normativa básica estatal en materia de colegios profesionales, así como de lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 10/2003, de 6 de noviembre, reguladora de los Colegios Profesionales de Andalucía, y de la aplicación de la normativa de la Unión Europea".

"Es falso que tenga un Máster en Harvard"

"Para colmo, el Sr. Huerta De La Morena ha lanzado también un bulo respecto a que posee un Máster en Harvard, si bien resulta irrelevante, dado que carece de la titulación mínima habilitante para ejercer como perito informático. Así, en su propio perfil de Linkedin figura el diploma de Hardvard que dice poseer".

El master de Manuel Huerta. / CPITIA

"Se trata simplemente de un diploma de escasos tres meses, con menos de 70 horas lectivas, obtenido online: https://www.harvardonline.harvard.edu/course/cybersecurity-managing-risk-information-age" y "en ningún caso se trata de un Máster, sino de un mero certificado sin ninguna validez en España".

Por último, el colegio afirma que el perito del caso Marta del Castillo "siempre se ha presentado en medios y ante los tribunales en calidad de perito informático. Nunca se ha presentado ni como perito informático no titular ni como mero entendido o experto en la materia. Cabe recordar que el delito de intrusismo profesional se encuadra en el Código Penal en el Título XVIII: de las falsedades".

"Para que el público en general entienda lo que pasa en realidad. Imagínense un chamán, que pese a llevar 20 años como médico de familia en el Servicio Andaluz de Salud, un buen día piden su titulación de medicina y se descubre que es un chamán. Frente a ello, el falso médico perjura que no hace falta titulación para ejercer como médico de familia, que tiene muchísima experiencia, ha tratado a cientos de pacientes y, además, sabe mucho más que la mayoría de médicos. Pues idéntica situación es la del Sr. Huerta De La Morena. Los hechos se comentan solos", ha concluido Pedro De La Torre, Decano del CPITIA.