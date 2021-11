Dos años de cárcel nueve ex conductores de Damas por falsificar billetes de autobús

Los nueve ex conductores de Damas acusados de falsificar billetes de autobús entre 2015 y 2016 han reconocido los hechos ante el tribunal de la Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla. La sentencia, que es firme y ha sido dictada in voce, condena a dos años de cárcel a los acusados y una multa de 540 euros por un delito continuado de estafa en concurso con otro de falsedad documental. Además deberán indemnizar conjunta y solidariamente a la empresa Damas con 64.317 euros.

Los acusados no pisarán la cárcel puesto que el tribunal se ha mostrado favorable a la suspensión de la ejecución de la pena durante cinco años. El presidente ha recordado a los condenados que la acusación particular "ha sido especialmente generosa a la hora de alcanzar el acuerdo" puesto que, no sólo ha reducido a la mitad la petición de indemnización inicial, sino que además la empresa ha permitido el plazo de cinco años para el pago de la indemnización y de la responsabilidad civil subsidaria y las costas.

El magistrados ha explicado a los nueve acusados que la suspensión de la ejecución de la pena tiene una seria de condiciones: no delinquir en el plazo de cinco años y el pago de los plazos de las penas económicas; unos 165 euros mensuales a partir de este noviembre.

El tribunal ha apreciado la atenuante de confesión tardía de los hechos y la asunción de responsabilidad de las penas durante la vista oral.

Billetes falsos escondidos en el autobús

Los nueve acusados eran conductores-perceptores que trabajaban en líneas del área metropolitana de Sevilla y adquirieron una máquina de impresión térmica de tickets y sustrajeron bobinas de papel de la empresa con el anverso en blanco y el reverso serigrafiado con el rótulo de Damas S.A. Instalaron en un ordenador un software para lograr la impresión de billetes muy similares a los auténticos y emplearon la máquina para expender billetes y vendérselos a los usuarios, haciéndolos pasar por los originales.

Los acusados "se adueñaron del importe pagado por los billetes", que en principio la empresa calculó en 128.634 euros y durante el juicio, redujo a la mitad esa cantidad.

Los procesados fueron detenidos el 19 de diciembre de 2016 cuando iban a comenzar su servicio o ya se encontraban realizándolo, lo que permitió intervenir más de 500 billetes de autobús falsificados escondidos en los compartimentos existentes bajo las máquinas expendedoras del vehículo o entre sus pertenencias.