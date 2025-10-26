Una década para resolver la muerte del peluquero atropellado por la barredora en Osuna

El próximo martes, 28 de octubre, se cumplen diez años del accidente de una máquina barredora en Osuna que atropelló mortalmente a Manuel Galván García, un peluquero de 62 años que transitaba por una acera frente a la Administración de Hacienda de esta localidad sevillana. Y una década después, el juzgado sigue sin finalizar una instrucción en la que hay cinco personas investigadas, entre ellas la alcaldesa de Osuna, Rosario Andújar (PSOE), así como la persona que conducía el vehículo y otros responsables y técnicos municipales.

El abogado Manuel Salinero, que representa a los familiares del fallecido, recuerda que el accidente, que se produjo sobre las 12:10 horas de aquel 28 de octubre de 2015, provocó además de la muerte de Manuel Galván heridas a otras cuatro personas, así como daños materiales en vehículos y en la fachada de la Administración de Hacienda. El letrado, que representa a la viuda y a los dos hijos del fallecido, reitera que el accidente tuvo lugar cuando la máquina barredora se quedó sin frenos, un suceso que se debió a un "cúmulo de negligencias muy graves, que empiezan porque el vehículo tenía la ITV caducada desde mayo de 2012", es decir, desde hacía más de tres años en el momento del siniestro.

La acusación particular que ejerce la familia señala asimismo que los trabajadores no habían recibido "ningún curso ni formación alguna en prevención de riesgos laborales", al tiempo que días antes la barredora ya había sufrido otra incidencia al quedarse sin frenos, "frenándose al plantar el cepillo, que se rompió" y lo que hicieron fue "soldarlo sin más". Dice Manuel Salinero que "todo el mundo sabía que la máquina tenía problemas de frenos" y a los pocos días se produjo otro accidente de otra máquina, aunque en esta ocasión afortunadamente no hubo heridos.

Preguntado sobre el retraso que acumula la investigación judicial, el letrado explica que han sido muchas las incidencias que se han producido en torno a la instrucción. Lo último en llegar ha sido un informe de la empresa italiana Sicas-Euroclean, fabricante de la máquina barredora, una copia del software para poder acceder a la misma, y ahora el juez debe trasladar ese informe al perito de Taxo y al técnico de Prevención de Riesgos Laborales para que amplíen su pericia en sentido de "revisar la existencia de fallos en el autómata Sauer, así como el cumplimiento de la norma UNE-EN ISO 13849-1", diligencias que habían sido solicitadas por la abogada que representa al Ayuntamiento de Osuna en esta causa.

Durante su declaración como investigada, la alcaldesa de Osuna, Rosario Andújar, negó haber tenido "responsabilidad alguna" en relación con el accidente de la barredora, señalando que la responsabilidad no recaía en la Alcaldía sino que se trataba de una cuestión del servicio de Prevención de Riesgos Laborales, como señalaba una resolución municipal. El responsable de Prevención de Riesgos Laborales del Ayuntamiento, que también figura como investigado, reconoció que el conductor del vehículo "no había pasado el curso" de prevención de riesgos laborales, precisando que "no sabía por qué" no lo había realizado.

Sobre las causas del accidente, el informe pericial realizado por la empresa Taxo para el juzgado concluyó que el mismo se produjo por un fallo en el sistema de frenos de la máquina barredora. El siniestro "se produjo como consecuencia de un fallo en los sistemas de freno del vehículo (freno motor y frenos de disco), sin perjuicio de posibles errores del autómata Sauer -un sistema electrónico del vehículo-, a cuya información no se ha podido tener acceso", y que ahora con la llegada del software solicitado a la empresa italiana será posible.

El perito concluye igualmente que en este caso se advierten "determinadas deficiencias documentales" en lo referente a la ausencia de informe de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) vigente, algo que, prosigue el experto, "probablemente podría haber puesto en previo aviso sobre posibles deficiencias en la barredora; así como la insuficiente información aportada en lo relativo a las actuaciones de mantenimiento y reparaciones a las que fue sometida".

El Ayuntamiento de Osuna tenía la obligación de pasar la ITV de la máquina barredora que el 28 de octubre de 2015 provocó la muerte del peatón, según confirmó la Dirección General de Tráfico en un oficio dirigido al juzgado que investiga este siniestro y en el que señalaba que este vehículo, al superar una velocidad de 25 kilómetros por hora, tenía que pasar dicha ITV. Sin embargo, la máquina barredora, que podía alcanzar una velocidad máxima de 41,2 kilómetros por hora, tenía caducada la ITV desde el 14 de mayo de 2012, según consta acreditado en la causa.

Después de una década, la familia del fallecido sigue esperando que se haga Justicia, algo que todavía tardará por esa ampliación del informe pericial, que llevará un tiempo, así como la finalización de la instrucción judicial y la celebración en su caso del juicio contra las personas que finalmente puedan ser procesadas por las supuestas negligencias relacionadas con el accidente.