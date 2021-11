El juez archiva la denuncia sobre anomalías en la venta de camiones viejos en la Mancomunidad del Guadalquivir

El juez de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Sanlúcar la Mayor ha decretado el archivo de la causa sobre la venta de camiones viejos de la Mancomunidad del Guadalquivir denunciado por tres trabajadores y que fue apoyada por el PP. El auto de sobreseimiento considera la actividad de los empleados públicos denunciados, tres ex alcaldes que habían ocupado el cargo de presidente no es constitutiva de infracción penal.

La denuncia fue presentada por tres trabajadores de la Mancomunidad en junio de 2020 y en ella afirmaban que los vehículos fuera de uso y los restos de chatarra se eliminaban sin llevar a cabo procedimiento administrativo alguno, ni control interno de ningún tipo, dejándose entrever que pudo haberse producido un enriquecimiento personal como consecuencia de estas actuaciones presuntamente irregulares por parte de algunos ex dirigentes y varios técnicos de la entidad.

El auto del Juzgado de Sanlúcar la Mayor señala que, aunque los denunciantes destacan el hecho de la venta de camiones en desuso y material desechable "a desguaces no autorizados , en modo alguno se ha acreditado que la Mancomunidad recibiera compensación económica alguna". De este modo, continúa el auto, "no antojándose una actuación contraria a Derecho, ni menos de forma inopinada o caprichosa –sino más bien tendente a cumplir con lo dispuesto en la legislación vigente, no apreciando indicio de delito alguno en dicha gestión".

Por la tanto, el juez considera que no procede "seguir realizando indagaciones además de la ya realizadas, ni tomar declaración como investigados algunos de los denunciados, procediéndose al archivo definitivo de la denuncia, por no ser la actividad de los empleados públicos denunciados constitutiva de infracción penal".