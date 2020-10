Un embrollo jurídico que acabará en el Tribunal Constitucional

La división en piezas separadas de la macrocausa de los ERE sigue generando un auténtico embrollo jurídico que ahora vuelve a complicarse aún más con la decisión de la Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla de no excluir a cinco ex altos cargos del segundo juicio de los ERE a pesar de que otro tribunal de la misma Audiencia –en este caso la Sección Séptima, que resuelve todos los recursos de la instrucción de los ERE– ha venido excluyéndolos de las distintas piezas individuales en las que se investigan más de un centenar de ayudas.

El galimatías que se ha creado acabará, con toda probabilidad, con la presentación de recursos de amparo ante el Tribunal Constitucional por parte de las defensas, una posibilidad que ya está estudiando el abogado Miguel Delgado, que defiende al ex director general de IDEA Miguel Ángel Serrano.

De hecho esta defensa, como la del ex consejero de Empleo Antonio Fernández, que ejerce el abogado Alfonso Martínez del Hoyo, plantearon en septiembre pasado un incidente de nulidad –un trámite previo y necesario para acudir en amparo al Constitucional– contra las resoluciones de la Sección Tercera que les obligaron a plantear la exclusión de los ex altos cargos como cuestión previa en el juicio de Acyco, a pesar de que la Sección Séptima dictó autos apartándolos de este caso a Antonio Fernández y a Miguel Ángel Serrano con fechas 2 de enero de 2018 y 10 de noviembre de 2017, respectivamente.

El abogado Miguel Delgado aseguró ayer a este periódico que está estudiando con su cliente la posibilidad de acudir en amparo ante el Tribunal Constitucional, puesto que la decisión de esta Sala de la Audiencia les ha generado “indefensión” al no aplicar el principio de cosa juzgada, el non bis in ídem. El letrado añadió que esta resolución ordenando que Miguel Ángel Serrano siga en el banquillo en el caso de las ayudas a Acyco la ha dictado un tribunal que, a su juicio, no tiene competencia para ello. “Sólo hay una Audiencia de Sevilla y la Sala competente, la sección Séptima ha dicho que Miguel Ángel Serrano está excluido de este caso”, aseveró el letrado.

Por su parte, el abogado Alfonso Martínez del Hoyo no quiso pronunciarse sobre la decisión de la Audiencia, aunque también anuncia medidas. “Esta defensa ha formalizado repetidamente ante el tribunal su posición, sosteniendo que un ciudadano no puede ser juzgado dos veces por los mismos hechos y que las resoluciones judiciales firmes han de ser respetadas por todos, especialmente por los propios órganos jurisdiccionales”.

Del Hoyo añade que este “posicionamiento y la valoración jurídica en absoluto cambian tras conocer la actual decisión de la Sala. Sobre ella no se va a hacer ninguna valoración. En relación al auto conocido ayer se reaccionará por las vías que el ordenamiento provee”, anunció el letrado que representa al ex consejero.

Otro ex alto cargo, el ex director de Trabajo y Seguridad Social Daniel Alberto Rivera pidió al tribunal que lo excluyera para no tener que enfrentarse a “más de 250 años”, en alusión a su investigación en más de 50 causas por las denominadas ayudas individuales de los ERE.

Sin embargo, el tribunal ha rechazado todas las exclusiones porque considera que la Sección Séptima de la Audiencia “en ningún caso ha acordado en sus autos el sobreseimiento a favor de los investigados, sino su apartamiento y ello para evitar que pudiesen ser enjuiciados en cada pieza por una ayuda que pudiera entenderse comprendida en la presente causa, como de forma palmaria se desprende de las resoluciones de la Sala relativas al sobreseimiento acordado” respecto a otros ex altos cargos investigados en principio en esta causa.

El tribunal insiste en que los hechos investigados en la “pieza política” de los ERE no coinciden con los que se examinan en Acyco, y añade que no puede apreciarse “la existencia de cosa juzgada, material o formal, ni vulnerado el principio non bis in ídem, resultando que las resoluciones dictadas por el instructor, luego confirmadas por la Sección Séptima respecto de la división de piezas, han devenido firmes” por lo que resulta “palmario” que “la causa de exclusión acordada por la Sección Séptima y ahora invocada por las defensas de los acusados ha desaparecido”.

La parte dispositiva del auto que resuelve las cuestiones previas, rechazándolas en su mayoría, es rotundo al afirmar que "quedan sin efecto las exclusiones declaradas de los acusados Antonio Fernández y Miguel Ángel Serrano”, es decir, la Sección Tercera enmienda o corrige a otra Sala de la misma Audiencia, la Séptima. Otro lío jurídico en la macrocausa de los ERE.