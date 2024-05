El ex contable de Lipasam no irá a prisión

El que fuera jefe del servicio del departamento económico y financiero de Lipasam Manuel M. G., que desfalcó más de un millón de euros de las cuentas de la empresa municipal de limpieza no entrará en prisión. La defensa del acusado, que iba a ser juzgado ante un jurado popular por delitos continuados de falsedad en concurso medial con otro delito de malversación de caudales públicos, ha alcanzado un acuerdo de conformidad con la Fiscalía, la Abogacía del Estado, las acusaciones particulares que ejercen Lipasam y el grupo municipal de Vox, por el que ha aceptado una condena de dos años de prisión y otros cinco años de inhabilitación para cargo o empleo público.

El pacto, que posibilita la suspensión de la ejecución de la condena que ahora debe ser dictada y por tanto de su ingreso en prisión, conlleva no obstante la obligación de Manuel M. G. de indemnizar a Lipasam con 1.033.805,82 euros, la cantidad a la que ascendía el desfalco y de la que también se hace responsable a la esposa del ex contable, que fue traída al procedimiento como responsable a título lucrativo del delito, según han explicado a este periódico fuentes del caso.

Inicialmente, la Fiscalía y la acusación de Vox habían solicitado una condena de cuatro años de cárcel para el ex contable de Lipasam, pero como quiera que el acusado ha devuelto ya la cantidad de 62.700,27 euros, se le ha apreciado una circustancia atenuante de reparación del daño, así como otra atenuante de ludopatía, lo que ha permitido reducir la petición de prisión hasta los dos años.

El acusado deberá ahora devolver el millón de euros para evitar su ingreso en prisión, de acuerdo con el acuerdo de conformidad alcanzado, que ha evitado la celebración del juicio ante un jurado popular. Durante la fase de instrucción, el juez de Instrucción número 14 de Sevilla embargó los bienes del matrimonio, entre los que destacan dos viviendas (en Sevilla y Rota), una "embarcación" y la mitad de un coche de caballos, del que su defensa aportó al juez un contrato privado de adquisición del mismo que está a nombre de un tercero, pero del que Manuel M. G. posee el 50%.

Junto a esto, entregó en el juzgado una copia de las escrituras de compraventa de los bienes inmuebles, así como el permiso de circulación de tres vehículos, una motocicleta y dos turismos. También aportó la escritura de constitución de la sociedad "Eventos de la Tisana", junto al extracto de movimientos durante su actividad.

Confesó los hechos ante el juez

En su declaración judicial, el ex jefe de servicio del departamento económico y financiero de Lipasam confesó que se apropió de más de un millón de euros de las cuentas de la empresa pública de limpieza de Sevilla, mediante un sistema que, según declaró, era de "difícil detección" por parte de la empresa y por eso nunca se detectó en las auditorías realizadas a la sociedad.

El investigado reconoció entonces que su modus operandi consistía en que "independientemente de los datos que aparecieran en la remesa de los pagos", en la base de datos del sistema informático -en una aplicación denominada SAP- figuraban como cuenta para realizar los ingresos una cuenta suya. Posteriormente, colocaba el "número de cuenta del proveedor y a veces no lo hacía porque se olvidaba", algo que ha ocurrido en los últimos ingresos recibidos por importe de más de 264.000 euros cuando ya había cesado como trabajador de Lipasam y que se ha debido a que "seguía figurando su número de cuenta en la base de datos informáticos".

En cuanto al hecho de que no se hubiera detectado el desfalco con anterioridad, afirmó que no todas las transacciones económicas que se realizan en la herramienta informática SAP "tienen que pasar necesariamente por un contrato y un pedido". El ex trabajador insistió en que el desfalco es obra suya y "no ha habido nadie de Lipasam que haya cooperado" con él.

El magistrado que lo procesó señaló en un auto que "al menos desde el año 2008 hasta diciembre de 2019 Manuel M. G., aprovechándose de su cargo de jefe de servicio económico y financiero de Lipasam, se transfirió a su cuenta bancaria un total de 1.033.805,82 euros procedente de los fondos de la referida empresa pública".

Para ello, el investigado, "generaba un apunte contable falso en el sistema (SAP) creando un concepto económico ficticio, sin corresponder a factura alguna a favor de un proveedor real dado de alta en el sistema, y al emitir la orden de pago al referido proveedor cambiaba puntualmente el número de cuenta que pertenecía al proveedor por el suyo propio, y una vez realizada la transferencia restauraba en el sistema el número de cuenta bancaria del referido proveedor".