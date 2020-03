El ex contable de Lipasam reconoce la apropiación del millón de euros y dice que actuó solo

Un reconocimiento expreso del desfalco de más de un millón de euros. El ex jefe de servicio del departamento económico y financiero de Lipasam Manuel M. G. ha confesado este miércoles ante el juez que se apropió de más de un millón de euros de la cuentas de la empresa pública de limpieza de Sevilla, mediante un sistema que, según ha declarado, era de "difícil detección" por parte de Lipasam y por eso nunca se detectó en las auditorías realizadas a la sociedad.

Manuel M. G., que ha comparecido por espacio de 45 minutos ante el juez de Instrucción número 14, ha comenzado su declaración, a la que por cierto no ha acudido ningún representante de la Fiscalía de Sevilla -algo que ha generado sorpresa entre las partes personadas-, reconociendo expresamente "todos los hechos" denunciados y ha asegurado que a mediados de 2008 inició sus prácticas de apropiación, que eran de "difícil detección" por parte de Lipasam y de hecho "nunca se detectó nada" en las auditorías que se realizaban a la empresa pública en relación a este desfalco.

El investigado ha dicho que su modus operandi consistía en que "independientemente de los datos que aparecieran en la remesa de los pagos", en la base de datos del sistema informático -en una aplicación denominada SAP- figuraban como cuenta para realizar los ingresos una cuenta suya. Posteriormente, colocaba el "número de cuenta del proveedor y a veces no lo hacía porque se olvidaba", algo que ha ocurrido en los últimos ingresos recibidos por importe de más de 264.000 euros cuando ya había cesado como trabajador de Lipasam y que se ha debido a que "seguía figurando su número de cuenta en la base de datos informáticos".

En cuanto al hecho de no haya sido detectado el desfalco con anterioridad, el investigado ha afirmado en que no todas las transacciones económicas que se realizan en la herramienta informática SAP "tienen que pasar necesariamente por un contrato y un pedido". El ex trabajador ha insistido en que el desfalco es obra suya y "no ha habido nadie de Lipasam que haya cooperado" con él.

El ex jefe de servicio comenzó a trabajar en Lipasam en octubre de 1986 y, según ha dicho, su labor era supervisada por el director financiero de la empresa municipal. Manuel M. G. ha explicado que cobraba una nómina de 2.500 euros al mes y, en relación con esos ingresos extra que recibía ha afirmado que se reflejaban en su cuenta como transferencias procedentes de Lipasam y "el banco en ningún momento le ha puesto ninguna objeción o reclamación por el ingreso de todas las cantidades" de la empresa pública. También ha indicado que no declaraba estos ingresos extra a la Hacienda Pública, aunque ha precisado que tiene constancia de que Hacienda ha echo alguna manifestación o reclamación a Lipasam en este sentido, pero "nunca" sobre los proveedores o cantidades percibidas por el declarante.

No hizo ninguna "donación o pago a ningún partido político"

Los abogados de Vox, que ejercen la acusación particular, le han preguntado si había realizado algún pago o donación a alguna "persona física o jurídica relacionada con Lipasam o con algún partido político", a lo que el investigado ha respondido que "nunca" y ha añadido que jamás ha estado afiliado a ningún partido político.

El ex jefe de contabilidad de Lipasam está investigado inicialmente por delitos de falsedad documental y malversación de caudales públicos.