El fabricante chino no tiene registrado el vuelo del dron que vigiló la casa de María del Monte la tarde previa al robo

El fabricante chino del dron que sobrevoló la casa de María del Monte la tarde previa al asalto no tiene registrado ese vuelo en sus servidores, puesto que el aparato no estaba registrado por el usuario ni se había accedido a ello. Esta es la contestación que la empresa china DJI Technology Co.LTD, fabricante del dron DJI Mini 3 Pro que fue intervenido en la vivienda de uno de los presuntos ladrones, ha proporcionado a la Guardia Civil tras el requerimiento efectuado en agosto pasado. A pesar de que no hay constancia en los servidores de la empresa, la Guardia Civil ha confirmado en un oficio remitido al juzgado que el aparato en cuestión vigiló la vivienda de María del Monte la tarde del 24 de agosto de 2023, previa al robo, tal y como acredita una fotografía tomada en ese momento a uno de los sospechosos.

En un oficio remitido al juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla, los investigadores de la Guardia Civil informan al instructor de la respuesta que la compañía china ha realizado sobre los vuelos realizados por el dron intervenido en el registro practicado en febrero pasado en la vivienda de M. A. G. T. y que tenía "borrada la memoria". La empresa, en un escrito remitido en inglés y por email a los agentes, ha explicado que "DJI sólo tiene acceso a los registros de vuelo cuando un usuario nos lo proporciona voluntariamente", a lo que ha añadido que "las fotos y vídeos tomados por un usuario no se sincronizarán automáticamente con un servidor DJI".

Por último, DJI señala que "si un dispositivo se vende a través de distribuidores, DJI sólo registra el nombre del primer distribuidor y no registra información de otros distribuidores o del usuario final".

A raíz de estas respuesta, la Guardia Civil llega a la conclusión de que al no haber aportado el fabricante datos sobre los vuelos realizados por esta aeronave, ni los realizados durante la tarde del 24 de agosto de 2023, "se evidencia que el usuario del dron referido no dio de alta/registró ningún vuelo ni actividad realizada con esa aeronave en el servidor de DJI ni procedió a sincronizar el dispositivo con esos servidores".

La falta de ese registro por parte del fabricante del dron no implica, para la Guardia Civil, que esa vigilancia no se llevara a cabo la tarde previa al robo. "Esto no descarta ni viene a contradecir las afirmaciones realizadas por los investigadores de que el dron, tal y como indican todos los indicios existentes y reseñados en escritos y atestados anteriores, realizara un vuelo el día 24 de agosto de 2023. Cabiendo recordar que existe una fotografía realizada con la cámara instalada en el aparato y grabada en la memoria interna del mismo, aunque esa memoria no haya sido sincronizada con los servidores de la compañía DJI y, por lo tanto, no existan registros en esa compañía. Captando esa fotografía a A. S. en cuclillas, mientras es sobrevolado por el aparato desde el que se toma la referida imagen", afirma en el oficio el Instituto Armado.

El dron DJI Mini 3 Pro, como el que fue intervenido en el registro en la vivienda de uno de los investigados por el robo a María del Monte. / M. G.

La fotografía en cuestión fue tomada por el dron a las 17:31 horas del 24 de agosto de 2023, es decir, la tarde previa al asalto al chalé en la que, además, los teléfonos de dos de los investigados, junto a una novena persona que aún no está investigada, se sitúan bajo la cobertura de una antena repetidora próxima a la vivienda de la tonadillera, en la localidad sevillana de Gines.

En esa fotografía aparece esta persona en cuclillas, con los pantalones bajados a la altura de la rodilla, con ropa y calzado de color negro u oscuro, y en un descampado rodeado de matorral bajo. La Guardia Civil recoge en el atestado que esta persona podría estar haciendo sus necesidades y el hecho que otro de los investigados captara el momento con el dron motivó incluso que crearan incluso un sticker, una imagen de broma en la que rotularon con la siguiente frase: ¡Ay que no sale!.

En un informe anterior, la Guardia Civil ya puso de manifiesto que las revelaciones halladas a raíz del volcado de los teléfonos y la posible utilización del dron para vigilar el chalé no exculparían en cualquier caso a Antonio Tejado, el sobrino de María del Monte, que está considerado como el presunto autor intelectual del asalto. La Guardia Civil, que no menciona en este punto al sobrino de la cantante, lo deja claro en su informe: "De igual modo, puntualizar que las imágenes captadas por este dron en ningún momento pueden sustituir o aportar la evidente información que los asaltantes poseían del interior de la vivienda asaltada (distribución, moradores, situación de la puerta de entrada, no funcionamiento de los sistemas de seguridad...) y que, dado el contexto de las investigaciones, debió ser obtenida de un tercero de forma previa al desarrollo del conjunto de los hechos", sentencian los agentes.

Estas imágenes, insisten, serían un "complemento a los datos ya obtenidos por los asaltantes y una forma de asegurar que los mismos son correctos".

Un segundo teléfono del ruso, desconectado

De otro lado, la Guardia Civil también ha informado sobre el análisis de una nueva línea telefónica utilizada por el ciudadano ruso Arseny Garibyan, que está considerado como el líder de la banda que asaltó el chalé de María del Monte e Inmaculada Casal. De los datos aportados por la operadora telefónica, según los investigadores, se desprende que este nuevo número de teléfono ha permanecido "desconectado durante el periodo de tiempo sobre el que se solicitaron los datos", es decir, entre los días 1 y 31 de agosto de 2023.

En ese periodo, sólo existen dos registros de conexiones del 22 de agosto, en las que no se llegó a establecer la conexión y éstas fueron redirigidas a un contestador de la compañía, "no quedando, por lo tanto, reflejada conexión de ese teléfono a antena repetidora alguna, lo que vendría a indicar que el teléfono se encontraba apagado o fuera de cobertura".

La casa de María del Monte en Gines / Sevilla FC

La empleada del hogar también sufrió daño psicológico

Por último, el juez ha recibido el informe del Instituto de Medicina Legal (IML) de Sevilla relativo al posible daño psicológico de la empleada del hogar de María del Monte e Inmaculada Casal, la quinta persona que se hallaba en la casa en el momento del asalto. La trabajadora se encontraba en su habitación en el sótano cuando escuchó gritos y portazos, por lo que pensó que "algo se había caído". A continuación, fue al baño y salir del mismo una persona abrió la puerta y le dijo que se vistiera porque esto "es un robo", un relato que el forense describe como de "miedo intenso" y que le ha causado, como a las otras víctimas, un daño psicológico que tiene una "causalidad directa con la vivencia psicotraumática sufrida".

De esta forma, los psiquiatras forenses han acreditado que las cinco personas que se hallaban en la vivienda la noche del robo han sufrido un daño psicológico. Con anterioridad, el forense ya ratificó el daño psicológico de la popular cantante y de su pareja. Otros dos informes confirmaron que tanto la hija de Inmaculada como su esposo sufren un trastorno adaptativo de ansiedad por estrés vinculado al asalto.

El informe del psiquiatra recoge en el caso de María del Monte que padece ansiedad y sensación de temor al recordar el asalto sufrido en su vivienda, algo que la propia artista ha confirmado en las manifestaciones que ha realizado en los últimos meses, según confirmaron a este periódico fuentes del caso.

En el caso de Inmaculada Casal, el psiquiatra forense avala igualmente el trastorno adaptativo que padece y que guarda igualmente relación directa con el asalto, así como el tratamiento psicológico que ha precisado al igual que María del Monte, y destaca que sufre ansiedad y depresión en una intensidad "moderada/importante" y sensación de "angustia" al recordar el asalto sufrido en su vivienda. Inmaculada, además, sufrió lesiones físicas durante el robo, dado que los ladrones llegaron a maniatarla con el cable del teléfono móvil.