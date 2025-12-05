Felisa Panadero se jubila después de 40 años al servicio de Sevilla y la Justicia

El mundo judicial sevillano dice adiós por jubilación a una de sus representantes más ilustres. Felisa Panadero, hasta ahora secretaria coordinadora provincial de los juzgados de Sevilla, deja atrás una dilatada carrera que durante algunos años también la llevó por los derroteros de la política por el lado del PP. De hecho, llegó a ser subdelegada del Gobierno en Sevilla, cargo que desempeñó como “un honor” a pesar de ser cordobesa de nacimiento.

Nacida en Montilla en 1959, Panadero se licenció en Derecho por la Universidad de Córdoba y ha sido letrada de la Administración de Justicia (LAJ), la denominación moderna de los secretarios judiciales, desde que aprobó la oposición en 1986. Al año siguiente ingresó en la Escuela Judicial y después tuvo multitud de destinos: Posadas, Lora del Río, un juzgado de lo Social de Barcelona, el Juzgado de lo Penal número 3 de Córdoba y, por último, los juzgados de Primera Instancia números 8 y 11 de Sevilla. Curiosamente, su traslado a la ciudad fue firmado en 1996 por Juan Ignacio Zoido, director general de Relaciones con la Administración de Justicia en aquella época, alcalde cuando fue nombrada subdelegada del Gobierno para suceder a Faustino Valdés y ministro del Interior cuando fue relegada del puesto... por las presiones del propio Zoido.

Su toma de posesión como subdelegada se celebró el 18 de enero de 2012. En aquel acto, Panadero afirmó que asumía el cargo con una ilusión “tremenda” y se comprometió “a poner todo el esfuerzo y la dedicación en beneficio de Sevilla”. También dijo que era “un honor” porque, si bien era montillana de nacimiento, se consideraba “sevillana de adopción”.

Panadero estuvo casi cinco años al frente de la Subdelegación del Gobierno. En diciembre de 2016 fue defenestrada del cargo por haber tomado partido en la fractura interna del PP tras alinearse junto a los críticos.

De vuelta a sus quehaceres como LAJ, el 18 de mayo de 2017 fue nombrada secretaria coordinadora provincial de los juzgados de Sevilla. Reelegida en 2022, desde ese cargo ha estado coordinando a todos los compañeros de la provincia. Es por tanto una pérdida sensible para un cuerpo de funcionarios fundamental en la Administración de Justicia.