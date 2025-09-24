El fiscal antidroga Carlos Bedate se perfila como nuevo número 2 de la Fiscalía de Sevilla

El fiscal antidroga de Sevilla, Carlos Bedate, a la derecha, en un juicio en la Audiencia de Sevilla

El fiscal coordinador de la sección Antidroga y blanqueo de capitales de la Fiscalía de Sevilla, Carlos Bedate Gutiérrez, se perfila como nuevo teniente fiscal, en sustitución de Luis Martín, que se jubiló recientemente. De hecho, desde la jubilación de Luis Martín, este fiscal está ejerciendo de forma interina las funciones de "número 2" de la Fiscalía hispalense.

Carlos Bedate Rodríguez (Zamora 16/5/1961) sacó las oposiciones a la carrera judicial en junio de 1987, siendo destinado como juez de Arcos de la frontera (Cádiz). Posteriormente se reconoció la excedencia cuando ingresó en la carrera fiscal, en diciembre de 1987. Su primer destino, como abogado fiscal, fue en Badajoz; siendo promovido en 1989 a la categoría de fiscal.

Tan sólo un año después, en 1990, obtuvo el traslado a la Fiscalía de Madrid. Carlos Bedate fue trasladado a la Fiscalía de Sevilla en julio de 1993. En la Fiscalía hispalense ocupó plaza en las secciones de siniestralidad laboral y en el orden social. Desde el año 2015, es el fiscal delegado Antidroga y blanqueo de capitales, tras la jubilación de Alfonso Demetrio Sánchez, que también fue teniente fiscal de Sevilla en 2015.

Aunque Carlos Bedate nació en Zamora, es madrileño de adopción, y de hecho es un fiel seguidor del Atlético de Madrid, según ha podido saber este periódico del entorno del fiscal.

La antigüedad del escalafón

La plaza de teniente fiscal de Sevilla se otorga precisamente en función de la antigüedad en la carrera y, aunque en el caso de Sevilla, hay otros fiscales que también cuentan con unos años de servicio similares a los de Carlos Bedate, todo apunta a que éste será el único solicitante de entre los fiscales destinados en Sevilla.

Una vez que la Fiscalía General del Estado ha sacado ya a concurso la plaza de teniente fiscal de Sevilla -incluso ya se ha publicado en el BOE la convocatoria-, los fiscales interesados pueden presentar su solicitud y puede darse el caso, aunque no es muy probable, que algún otro fiscal con la antigüedad suficiente y que esté destinado actualmente en otra Fiscalía del país pueda optar a la plaza.

Cuando se conozcan las candidaturas, será finalmente el Consejo Fiscal, máximo órgano de consulta que asiste en sus funciones al fiscal general del Estado, quien proponga el nombramiento del nuevo teniente fiscal de la Audiencia de Sevilla, atendiendo ese único criterio de la antigüedad en el escalafón.