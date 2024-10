Luis Martín, teniente fiscal de Sevilla: "Marta pudo ser arrojada al río y su cuerpo llegar hasta el mar"

Quince años después del asesinato de Marta del Castillo, el teniente fiscal de Sevilla, Luis Martín Robredo (Zaragoza, 1955), se muestra pesimista sobre la posibilidad de que algún día aparezca el cuerpo, ni siquiera cuando Miguel Carcaño salga de prisión tras cumplir su condena de 21 años y tres meses. En la primera entrevista que concede en estos años, el fiscal que ha participado en la investigación del caso desde el inicio explica que la primera versión que ofreció Miguel puede ser cierta y que el cuerpo pudo ser arrojado al río Guadalquivir. Y también lanza un mensaje de tranquilidad para los padres de la joven: la búsqueda de Marta no parará y se seguirá cualquier pista que haya, por poco fiable que pueda resultar.

Pregunta.Han pasado ya quince años del asesinato de Marta del Castillo, un crimen que conmocionó no solo a Sevilla, sino a toda España. Y en estos quince años sigue sin aparecer el cuerpo de la joven. ¿Usted cree que aparecerá algún día?

Respuesta.Soy pesimista al respecto. Ha transcurrido ya demasiado tiempo. Miguel Carcaño ha tenido demasiadas oportunidades para decirnos dónde se encuentra el cuerpo. Se han realizado exhaustivas búsquedas en varios lugares, todas ellas desgraciadamente infructuosas. Y además no podemos descartar la posibilidad que sea cierta la primera de las versiones que dio Carcaño sobre el lugar donde arrojaron el cuerpo, es decir, que lo pudieron haber arrojado al río. Recuerdo que aquel año y en esa fecha, el río venía con mucho caudal. Y es posible pensar que el cuerpo fuera arrastrado incluso hasta el mar.

P.La familia de la joven ha hecho lo imposible durante todos estos años para tratar de recuperar el cuerpo. Lo último es la prueba del clonado del teléfono móvil de Miguel Carcaño, pero todo apunta que tampoco esta pista parece que va a ser la buena. ¿Qué se le puede decir a los padres?

R.A los padres yo creo que lo único que se les puede transmitir es el sentimiento de solidaridad de toda la sociedad española y asimismo, un sentimiento de las mismas características de los estamentos tanto fiscales, judiciales como policiales. Por último, decirles que la búsqueda va a continuar en todo caso y cualquier pista, por poco fiable que sea, se va a seguir y la búsqueda no va a parar.

P.La investigación del caso fue exhaustiva, pero no ha estado tampoco en estos años exenta de críticas, sobre todo por la actuación del Grupo de Menores de la Policía. ¿Cree usted que hubo cosas que se pudieron hacer mejor?

R.Yo siempre he defendido y seguiré defendiendo la actuación policial. Hay que tener en cuenta que durante las primeras horas no podíamos pensar que nos halláramos ante una situación de un homicidio o un asesinato. Es cierto que transcurridas estas primeras horas, ya la desaparición pasó a considerarse como inquietante y a partir de ahí la Policía realizó una investigación exhaustiva. Se produjo a los pocos días la detención de varias personas que podían estar implicadas en los hechos. La Policía solicitó al juzgado, y el juzgado se lo concedió, múltiples pruebas, intervenciones telefónicas, posicionamientos de teléfonos, pruebas de ADN, etcétera. Y en cuanto a la búsqueda, como he dicho antes, siempre ha sido, en todo caso, exhaustiva. Cualquier pista se ha seguido, por lo tanto entiendo que la investigación policial ha sido la correcta y siempre la defenderé. Aunque, realmente, hemos tenido la mala suerte de que no hemos conseguido hallar el cuerpo. Pero eso no significa que la Policía no haya extremado esfuerzos al respecto.

P.La propia abogada defensora de Miguel Carcaño ha manifestado en alguna ocasión que uno de los fallos de la investigación, a su juicio, fue que se siguieran cada una de las versiones que iba dando el principal acusado, que es un mentiroso compulsivo, y se han seguido esas pistas en lugar de cuestionar sus cambios de declaración. ¿Usted qué opina?

R.Mire, todas las versiones fueron investigadas porque no podíamos descartar que en alguna de ellas Miguel Carcaño pudiera haber dicho la verdad. Sobre todo, y fundamentalmente, lo que se refiere a dónde llevaron el cuerpo de la infortunada Marta. De todas formas, no podemos negar que es cierto que Miguel mintió de forma contumaz a lo largo de la investigación. Pero aún así, entiendo que no debíamos descartar ninguna de las versiones y todas por esa razón fueron investigadas.

P.A su juicio, ¿cuál de las siete versiones que dio Miguel pudo adaptarse más a la realidad de lo ocurrido aquella noche del 24 de enero en el piso de León XIII?

R.Como usted sabe, el tribunal no declaró probado que Marta del Castillo fuera agredida sexualmente. Sino que declaró probado en su sentencia que Marta fue asesinada de un violento golpe con un objeto contundente en la cabeza. Por lo tanto, creo que nos debemos atener a esa versión porque ésa es la verdad judicial. Nosotros sosteníamos que los hechos hubieran podido ocurrir de otra manera porque entendíamos que había al menos indicios suficientes para mantener que se había producido un episodio de agresión sexual. Pero el tribunal no lo consideró así y en todo caso debemos respetar la decisión del tribunal porque no puede ser de otra manera. En todo caso, yo creo que no es éste el momento para seguir elucubrando sobre lo que realmente pudo haber sucedido en aquel momento en el piso de León XIII. Entre otras razones, por el tiempo transcurrido y porque además podríamos vulnerar o violentar derechos constitucionales de personas que resultaron absueltas.

P.Prácticamente casi me ha respondido a lo que quería preguntarle ahora. En el juicio, la Fiscalía mantuvo que Miguel y el Cuco violaron y mataron a Marta con el cable de una alargadera. ¿Sigue pensando que eso fue así?

R.Yo creo que la respuesta es la misma, es decir, el tribunal no declaró probado estos hechos. E insisto en que si la Fiscalía acusó por un delito de agresión sexual es porque entendía que había pruebas suficientes. Estas pruebas fundamentalmente se contraían a que Miguel Carcaño, en una de sus versiones, dijo que efectivamente había agredido a sexualmente a Marta del Castillo, aunque luego volviera a cambiar de versión. Y además, a ciertos restos de ADN que se encontraron en la habitación concreta donde Miguel dijo que había agredido sexualmente a Marta.

P.¿Y el cuerpo acabó en el río?

R.Como le he dicho antes, no podemos descartar esta posibilidad, por las razones que he apuntado antes. Todos sabemos o al menos recordamos que aquellos días había llovido bastante en Sevilla y el río venía con mucho caudal. Sobre todo en el punto donde, según esa versión, arrojaron el cuerpo. Como saben, no es la parte de la esclusa, sino la parte en la que el río corre libre. Y venía con mucho caudal y no podemos descartar que el cuerpo pudiera haber sido arrastrado. Además hay que tener en cuenta que la búsqueda del cuerpo en el río no se inició ese día, sino bastantes días después.

P.Al haber menores y adultos implicados en este caso, hubo dos sentencias que se contradecían en aspectos muy importantes, por ejemplo en los horarios de la desaparición del cuerpo y las personas que participaron en las labores de encubrimiento. ¿No sería a su juicio necesario un cambio legal para evitar ese doble enjuiciamiento?

R. Efectivamente, yo estoy plenamente de acuerdo en que debe producirse un cambio legal al respecto. Es decir, que en aquellos supuestos en los cuales en relación a un mismo hecho hay investigados mayores y menores de edad, lo lógico es que todo se enjuicie en un mismo procedimiento. Eso llevaría consigo una reforma parcial de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y de la Ley de Responsabilidad Penal del Menor, lo cual no parece que sea un obstáculo insalvable para poderlo hacer. Con eso evitaríamos la posibilidad de sentencias contradictorias, al menos en aspectos no esenciales, como se produjeron entre las sentencias del juzgado de Menores y la de la Sección Séptima de la Audiencia Provincial, en cuanto a la hora de salida del cuerpo.

P.Y sobre los adultos que fueron absueltos del encubrimiento, ¿qué participación cree que tuvieron en los hechos?

R.Como le he dicho antes, creo que debemos atenernos a lo que resulta de la verdad judicial. Y la verdad judicial es la que se plasmó en la sentencia de la Sección Séptima, en la cual todos los adultos fueron absueltos del delito de encubrimiento. Si nosotros formulamos acusación contra ellos es porque entendíamos que existían indicios suficientes para ello, lo que ocurre es que la sentencia entendió que estos indicios no eran suficientes y en todo caso debemos respetar la resolución judicial que se adoptó en su día. Y elucubrar de nuevo sobre esta cuestión, insisto que podría vulnerar derechos constitucionales de estas personas ya definitivamente absueltas.

P.Miguel estará en prisión, en principio, hasta el próximo 8 de mayo de 2030, según la liquidación de la condena. Todo ello si no se le concede algún permiso, que hasta ahora hay una treintena que se le han denegado ya. Todo apunta que cuando salga seguiremos sin saber dónde está el cuerpo de Marta. ¿Usted cree que se se sabrá algo cuando obtenga la libertad, que habrá alguna novedad?

R.Yo soy pesimista al respecto, yo creo que Miguel ha tenido ya muchas oportunidades, ha transcurrido mucho tiempo para podernos decir realmente dónde se encuentra el cuerpo. También cabe la posibilidad que Miguel pudiera pensar que con el hallazgo del cuerpo pudieran descubrirse pruebas que implicaran a terceras personas en los hechos. Esto es una posibilidad que yo planteo, de la que evidentemente no tengo ninguna noticia cierta. En todo caso, además, como hemos apuntado antes, cabe la posibilidad de que el cuerpo fuera arrojado al río y por las razones que acabamos de exponer, no ha podido ser hallado.