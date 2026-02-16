La Fiscalía archiva la denuncia de Facua contra el Icónica Sevilla Fest

La Fiscalía ha decretado el archivo íntegro de las diligencias abiertas a raíz de la denuncia presentada por Facua contra Green Cow Music, la promotora del Icónica Santalucía Sevilla Fest, y contra el Ayuntamiento. El documento, según ha informado la empresa denunciada, "concluye que no existen hechos que revistan carácter delictivo, descarta cualquier irregularidad en la organización del festival y señala el respeto al patrimonio con el que se desarrolla este evento".

El Ministerio Público no aprecia indicios de delitos relacionados con el patrimonio histórico ni de publicidad engañosa, como argumentó Facua "insistentemente", lo que según la promotora "ha dañado la reputación de este evento". La Fiscalía, en cambio, "señala que todo se ha realizado conforme a la normativa vigente y subraya que en el desarrollo del Festival no existe daño ni riesgo para el patrimonio histórico". "Ante la inexistencia de derribo, alteración o perjuicio alguno sobre la Plaza de España o su entorno, la Fiscalía también descarta cualquier tipo penal relacionado con bienes protegidos", explica.

El dictamen también confirma que la preventa de entradas es lícita. "La normativa de consumo permite ofrecer servicios futuros siempre que se proporcione información veraz y exista derecho de reembolso si el evento no llega a celebrarse. Icónica Santalucía Sevilla Fest cumple estos requisitos, incluyendo condiciones claras de devolución y seguros específicos de cancelación", indica la empresa. "La Fiscalía añade que el calendario administrativo de este tipo de espectáculos haría inviable su celebración si la venta de entradas dependiera de la autorización final, que por normativa sólo puede concederse semanas antes del inicio de la actividad", agrega.

El decreto de archivo destaca también que el Festival cuenta con "un sólido marco administrativo". "Green Cow Music ha presentado en plazo y forma la solicitud anual de ocupación de vía pública, tal y como exige la ordenanza municipal para eventos en entornos protegidos. Además, el festival ha sido declarado de interés público y turístico por los distintos equipos de gobierno municipales desde 2022, lo que demuestra la voluntad de desarrollar dicho proyecto procurando unas mínimas garantías para su celebración, siempre supeditada a la licencia que debe conceder la Gerencia de Urbanismo", se explaya la denunciada. "La Fiscalía recuerda, además, que la Gerencia ha otorgado autorizaciones para todas las ediciones anteriores (2022, 2023, 2024 y 2025) y que se ha constatado una trayectoria sin incidencias", resalta.

Según los cálculos de la promotora, se trata de "la tercera denuncia contra el Festival archivada por falta de causa". La primera, archivada en diciembre de 2025, había sido presentada por otra promotora, Concert Music. "La Fiscalía y ratificó que la celebración de este evento no es fruto de ninguna resolución arbitraria ni se han omitido trámites esenciales, con lo que incidió en la plena legalidad de las actuaciones", recuerda Green Cow, que aprovechando la coyuntura critica que esa denuncia por parte de Concert Music "también fue ampliamente publicada en determinados medios de comunicación en los meses previos a su propia presentación", lo que "dañó la reputación pública del festival".

La segunda denuncia radicaba en las supuestas afecciones del festival a la avifauna del Parque de María Luisa y también fue sobreseída.

Tras conocer este nuevo archivo, Green Cow Music anuncia que estudia emprender acciones legales "por competencia desleal" contra las empresas que en su opinión "han tratado de menoscabar la reputación del festival con acusaciones que se han demostrado infundadas".