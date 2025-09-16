La Fiscalía pide 30 años de carcel para un joven que abusó de tres hermanas menores "con el pretexto de jugar"

La Fiscalía de Sevilla ha solicitado una condena de 30 años de cárcel para un joven que será juzgado este miércoles en la Audiencia de Sevilla, acusado de delitos continuados de agresiones y abusos sexuales a tres hermanas menores de edad entre los años 2007 y 2012, hechos por los que fue detenido en el año 2022 y quedó en libertad provisional a la espera de juicio.

Según el escrito de conclusiones provisionales del Ministerio Público, el acusado, J. C. A., era hijo de los propietarios de una finca de San Juan de Aznalfarache donde las tres hermanas pasaban todas las tardes, ya que sus familiares eran los guardeses de la finca y los padres no podían hacerse cargo de las menores por cuestiones laborales.

Dice la Fiscalía que el acusado, entre los años 2007 y 2012 -cuando las niñas tenían entre seis y diez años-, aprovechó esa coyuntura y tener una edad superior a las niñas, para "con el pretexto de jugar con ellas, con ánimo libidinoso y atentando contra su libertad sexual, llevar a cabo con las niñas diferentes actos de naturaleza sexual". Así, el procesado, que ahora tiene 36 años, agredió y abusó de las menores, llegando incluso a una de ellas a amenazarla con "atarla y tirarla al río o matarla" si contaba a alguien las agresiones sexuales.

La acusación pública imputa a J. C. A. un delito continuado de agresión sexual y otros dos delitos continuados de abusos sexuales. Por el primero de los delitos reclama una condena de 15 años de cárcel, mientras que por los otros dos reclama otras penas de 12 y tres años de prisión, respectivamente, lo que hace un total de 30 años. El fiscal reclama asimismo que se le imponga una medida de prohibición de aproximación a menos de 300 metros de las víctimas y que indemnice a las menores con un total de 35.000 euros por los daños morales causados.

Por su parte, la acusación particular que ejercen las víctimas eleva la petición de condena hasta los 36 años de prisión y solicita una indemnización de 70.000 euros. El juicio contra el acusado se celebra este miércoles en la Seccion Tercera de la Audiencia de Sevilla.

Tras su arresto, en 2022, el detenido quedó en libertad al carecer de antecedentes penales y no apreciarse riesgo de fuga, aunque con la obligación de comparecer ante la autoridad cuando sea requerido. Según fuentes del caso, los relatos de las tres víctimas son coherentes y no se ha percibido en su testimonio ningún acuerdo previo en sus versiones.

En su momento, los investigadores consideraron que había indicios suficientes que acreditan que los hechos se produjeron como aseguran las tres víctimas. Por la zona cercana a la finca donde ocurrieron los hechos aparecieron pintadas contra el presunto autor de estos delitos, al que se refieren como “violador de niñas”, añadieron las mismas fuentes.