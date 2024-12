La Fiscalía pide cárcel por matar a un gatito de dos pisotones en la cabeza

Un caso de maltrato animal espeluznante. La Fiscalía de Sevilla ha pedido una condena de un año de cárcel para un individuo que será juzgado el próximo lunes por haber matado a un gatito de dos fuertes pisotones en la cabeza, hecho que cometió presuntamente en una venta de la localidad de La Algaba y en presencia de varios menores de edad. Por su parte, la acusación particular que ejerce el Partido Animalista contra el Maltrato Animal (Pacma) eleva la petición de condena hasta los dos años y medio de cárcel.

El Ministerio Público relata en su escrito de conclusiones provisionales que los hechos que van a ser enjuiciados en un juzgado de lo Penal de Sevilla se remontan a las 14:15 horas del 3 de julio de 2022, cuando el acusado se encontraba en la venta "La Pringá" de la localidad de La Algaba. El acusado, tras coger al gatito, que había accedido al establecimiento, "lo sacó al exterior y lo lanzó contra el suelo para, posteriormente, pisarle la cabeza hasta en dos ocasiones, provocando la muerte del animal".

La abogada Dulcenombre Aguilera, que ejerce la acusación particular, señala por su parte que varios testigos recriminaron la conducta del acusado, que se produjo además en presencia de "toda la clientela que en ese momento tenía el local y de dos menores de edad".

Tanto la Fiscalía como la acusación de Pacma considetan que los hechos son constitutivos de un delito de maltrato animal, y en este sentido la acusación destaca que el mismo no está justificado, puesto que "la conducta realizada no ha sido consecuencia de una posible legítima defensa del encausado, sino que ha sido realizada con ánimo de provocar la muerte del animal, no sólo al estamparlo contra el suelo y después propinarle dos pisotones hasta asegurarse de que no se movía".

"Un peligro para la sociedad"

Para la acusación "el encausado no sólo es un maltratador que actúa desde el más profundo desprecio por la vida animal, sino que es un peligro para la sociedad. Ha demostrado, no sólo una absoluta falta de empatía hacia el sufrimiento ajeno y el animal, sino también que no le importa lo más mínimo que hubiera menores de edad a los que pudiera proocarles un sufrimiento psicológico al ver un acto de extrema crueldad. Es más, ha mostrado una crueldad injustificada, lo que desde un punto de vista criminológico, irá en aumento si no se impide", asevera la letrada.

Por todo ello, la acusación considera que es estrictamente necesario que se "condene enérgicamente al encausado por los gravísimos hechos" que van a ser enjuiciados, "anticipándonos a otras posibles formas de violencia que pueda cometer, habida cuenta, no sólo de la gravedad de éstos, sino de su peligrosidad".

La acusación le atribuye dos delitos de maltrato animal doméstico, por los que pide una condena total de dos años y medio de prisión, así como que se le inhabilite durante siete años para el "ejercicio de la profesión, oficio o comercio que tenga relación con annimales, para su tenencia y convivencia".

Por su parte, la Fiscalía le imputa un delito relativo a la protección de la flora, la fauna y animales domésticos, por el que pide una condena de un año de cárcel y la inhabilitación para esa profesión por un periodo de tres años.