Javier Negre no se presenta en el juzgado de Sevilla que investiga a Vito Quiles por injurias a Rubén Sánchez (Facua)

El Juzgado de Instrucción número 18 de Sevilla tenía previto tomar declaración este lunes como testigo al periodista Javier Negre en la causa que se sigue contra Vito Quiles, candidato en las listas del partido Se Acabó la Fiesta en las elecciones europeas de 2024 y jefe de prensa del líder de esta formación, Luis Alvise Pérez, por la querella por presuntas injurias y calumnias al secretario general de la asociación de consumidores y usuarios Facua, Rubén Sánchez. Sin embargo, el testigo no ha comparecido.

"Javier Negre no se ha atrevido a declarar ante la jueza que instruye mi causa por injurias y calumnias contra Vito Quiles. Ha enviado a Javier García Isac, que ha calificado de graves las afirmaciones de su reportero pero ha asegurado que Quiles nunca ha hablado de mí en Edatv", ha explicado Sánchez en sus redes sociales. García Isac es el director general de ese grupo de comunicación y, por tanto, el jefe de Negre.

"Ha asegurado que Quiles nuna ha hablado con Rubén Sánchez en calidad de reportero de Edatv, a pesar de que una de las publicaciones calumniosas es un programa de Edatv presentado por Quiles y Bertrand Ndongo", ha rebatido Sánchez, quien también ha revelado que el jefe de Edatv ha reconocido que en la fecha de los hechos Quiles tenía un contrato laboral con su grupo. La magistrada le ha dado cinco días para aportar ese documento.

Quiles, que compareció en febrero del año pasado después de acogerse a su derecho a no declarar en su primera citación, "no ha explicado" ni "aclarado" en qué se fundamentarían sus acusaciones en las redes sociales contra Sánchez, según este último. "No ha explicado a qué personas habría ordenado amenazar de muerte Rubén Sánchez ni quiénes serían las víctimas de las extorsiones y estafas que le ha atribuido, como tampoco en qué habrían consistido esos delitos, ni la identidad de ninguno de los sicarios que aseguró que tiene el secretario general de Facua ni quienes tendrían a su nombre varios yates que según Quiles serían propiedad de Sánchez", afirmó entonces el responsable de Facua.

La querella de la que derivan las diligencias fue formalizada en octubre de 2022 y tuvo su origen en comentarios en las redes sociales vertidos por Vito Quiles en los que supuestamente acusaba al líder de Facua de "extorsiones y estafas", así como el hecho de "deslizar la existencia de 'relaciones' entre Facua y supuestas tramas de menores abusadas y tuteladas en la Comunidad Valenciana y en Baleares".

La jueza María José Moreno ordenó meses atrás la averiguación del paradero de Quiles como querellado, después de que no hubiese podido ser citado en el domicilio designado en la causa ni en ninguno de los que constan en la consulta integral de domicilio del Punto Neutro Judicial, mientras que tampoco se había podido contactar telefónicamente con él.

La magistrada también ordenó librar testimonio a la Fiscalía del Tribunal Supremo para que examinase una serie de contenidos difundidos por el europarlamentario Alvise Pérez que podrían suponer "amenazas y represión a la función jurisdiccional" con relación a la propia titular del órgano judicial. Entre esos contenidos, Alvise le atribuyó "una orden criminal inaceptable", al haber aludido por error en un auto a una orden de detención contra Quiles en la mencionada causa por presuntas injurias y calumnias, extremo corregido con el requerimiento de averiguar su paradero.