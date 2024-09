El juez absuelve al secretario de Facua en la quinta causa denunciada por el ex líder de Vox Francisco Serrano

El ex líder de Vox en Andalucía Francisco Serrano ha perdido la quinta causa que ha promovido contra el secretario general de Facua-Consumidores en Acción, el periodista Rubén Sánchez, al que había reclamado una condena de dos años de prisión y el pago de una indemnización de 15.000 euros a su hija por un supuesto delito de calumnias que la sentencia rechaza de plano, según ha informado este miércoles la organización de consumidores.

El titular del Juzgado de lo Penal número 11 de Sevilla ha sentenciado que Sánchez no calumnió a la hija mayor de Serrano cuando afirmó que, tras lograr la ayuda pública de 2,5 millones por la que está encausado por fraude en subvenciones, el ex parlamentario andaluz puso a nombre de ella su vehículo Mercedes, para después matizar que lo había hecho a una sociedad de la que es copropietaria. El fallo resuelve que tampoco incurrió en delito de calumnias cuando informó de que había pedido al instructor de la causa contra el ex jefe de Vox que la citase como investigada.

En su sentencia, dictada el 4 de septiembre y comunicada este martes a las partes, el juez José Lázaro Alarcón Herrera señala que la publicación de los dos tuits del periodista “no conlleva ni la afirmación de que lo que se sabe es falso, ni a un temerario desprecio a la verdad”, dos de los elementos imprescindibles para que se produzca la comisión de un delito de calumnias. “En consecuencia se declarará la absolución del acusado”, concluye.

Durante su declaración en el juicio, la hija de Serrano aseguró que Sánchez la acusó en sus tuits de “alzamiento de bienes” y que tras su publicación la “acosaron” periodistas, aunque no fue capaz de facilitar el nombre de ninguno ni de los medios para los que trabajaban. También afirmó que el secretario general de Facua dejó clara su identidad en sus tuits, aunque en realidad el periodista guardó la precaución de no facilitar su nombre ni indicar que se trataba de la socia de Francisco Serrano en su despacho de abogados.

El ex líder de Vox comenzó a emprender acciones judiciales contra Rubén Sánchez después de que este interpusiese contra él la denuncia en la UDEF que dio origen al procedimiento judicial donde está encausado por fraude en subvenciones, estafa y delito contable. El secretario general de Facua ejerce en él la acusación popular y pide hasta 10 años de cárcel, bajo la dirección letrada del abogado sevillano Francisco Tejado, el mismo que le ha defendido en la causa donde acaba de ser absuelto y en todos los procedimientos en los que se ha enfrentado a Serrano.

Anteriormente, Francisco Serrano vio frustrado sus intentos de que juzgaran a Sánchez por calumnias —por los mismos tuits por los que ha logrado ahora la absolución frente a su hija— y por revelación de secretos. También interpuso contra el periodista una demanda de rectificación por esos tuits, que fue desestimada. Además, Serrano ejerció la dirección letrada en un procedimiento, que fue archivado, donde un policía nacional denunció al secretario general de Facua por unos inexistentes delitos de odio e injurias contra el cuerpo.