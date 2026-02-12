La juez archiva la causa contra dos técnicos del Ayuntamiento de Espartinas en la investigación de varios contratos municipales

La juez de Sanlúcar la Mayor que investiga supuestas irregularidades en una serie de contratos del Ayuntamiento de Espartinas ha archivado la causa contra dos de los 13 investigados, en concreto, contra el secretario municipal y la asesora judicial del Consistorio, al considerar que no hay indicios de que ambos profesionales "tuvieran conocimiento de que las empresas que concurrieron a la licitación pública del contrato mayor estaban relacionadas entre sí, y se pudiera estar creando una falsa apariencia de competencia entre los licitadores".

En sendos autos, la juez del Tribunal de Instancia de Sanlúcar la Mayor, ha concluido asimismo que tampoco existen hasta la fecha "indicios fundados de infracción penal en la tramitación" de otro contrato mayor (expediente 2188/2022), que luego acabaría siendo un negociado sin publicidad, lo que impide mantener la acción penal" contra estos investigados. La decisión del juez se ha producido en contra del criterio de la Fiscalía, que se había opuesto al archivo de la causa contra ambos técnicos.

Los abogados Álvaro Moreno y Carlos Aretio, del bufete Nertis, quienes han representado a los técnicos, han asegurado a este periódico que el archivo decretado en relación con el secretario municipal y la asesora judicial del Ayuntamiento "viene a ratificar que su actuación se redujo exclusivamente a cumplir con la normativa vigente en materia de contratación de forma escrupulosa y profesional, y que los contratos en donde participaron en cumplimiento de sus funciones reunían todos los requisitos formales que la ley exige, no pudiendo detectar ninguna anomalía en los mismos", ha aseverado.

En julio pasado, el juzgado citó en octubre pasado como investigados a trece personas, entre ellas cuatro concejales o ex concejales del PSOE y otro de Izquierda Unida, por una serie de contratos que el Ayuntamiento de Espartinas firmó entre 2021 y 2024 con distintas empresas locales. La alcaldesa, Cristina Los Arcos (PSOE), que no figura entre los imputados, restó importancia a esta causa y afirmó que es "una más" de las "treinta denuncias anónimas, todas archivadas", que ha recibido desde que accedió al cargo tras las elecciones municipales en 2019. El caso se centra en empresas de construcción, jardinería, catering e iluminación.

"Una denuncia anónima más"

La denuncia anónima fue dirigida también contra la actual alcaldesa, Cristina los Arcos, quien afirmó que se trata de "una denuncia anónima más" que se une "a las treinta, todas archivadas, que ha recibido este gobierno municipal desde que tomó la alcaldía en 2019".

En un comunicado, Los Arcos admitió que se investigaban medio centenar de contratos relacionados con servicios ofrecidos por otras tantas empresas de jardinería y agregó que confía "plenamente en el trabajo que desarrollan tanto los habilitados nacionales como el Departamento de Contratación". "Esta nueva denuncia será también archivada", indicó. La alcaldesa destacó el trabajo realizado por los concejales del actual mandato que están siendo investigados, "quienes se encuentran tranquilos"

Además de resaltar la colaboración "máxima" de la administración con la Guardia Civil y Policía Judicial para esclarecer los hechos, Los Arcos avisó de que se plantea emprender acciones ante el "acoso" que está recibiendo. "Este gobierno confía plenamente en la Justicia y estudia presentar una denuncia por acoso ante lo que la alcaldesa considera un intento de judicializar la administración. Intentan frenar el día a día atacando a la honorabilidad de los miembros del equipo de gobierno y del personal de la administración", concluyó.