Un juez perdona una deuda de 50.000 euros a un vecino de Dos Hermanas

Repara tu Deuda Abogados ha logrado una nueva cancelación de deuda en la que un vecino de Dos Hermanas (Sevilla), padre de dos hijos, ha logrado la Exoneración del Pasivo Insatisfecho (EPI) cuyo importe ascendía a 50.151 euros, gracias a la aplicación de la ley de Segunda Oportunidad.

Como explican los abogados de Repara tu Deuda, su caso es el siguiente: “su estado de insolvencia se originó a partir de la necesidad de financiación para los gastos familiares. Hay que mencionar la inestabilidad laboral del deudor ya que todos los trabajos que conseguía eran temporales, alternado con épocas de desempleo. Ante esta situación volvía a solicitar de nuevo otros créditos para cubrir los gastos familiares, ya que no podía hacer frente a los pagos. Sin capacidad económica para hacer frente a esos créditos ni a sus necesidades familiares, requirió de más financiación. Todas estas circunstancias provocaron que se le hiciera una bola de nieve. El exonerado acabó cayendo en un estado de sobreendeudamiento del que no ha logrado salir”.

Tal como recuerdan los letrados, “España incorporó a su sistema jurídico la Ley de Segunda Oportunidad. Lo hizo en el año 2015 con el objetivo de ofrecer una salida a personas que se encuentran en un estado de sobreendeudamiento y que no pueden hacer frente a los pagos pendientes”.

En este sentido, Repara tu Deuda Abogados asegura que es el despacho pionero en España en la aplicación de la Ley de Segunda Oportunidad. Y es que fue fundado en septiembre de 2015. Desde entonces hasta la actualidad ha logrado rebasar la cantidad de 400 millones de euros exonerados a personas que proceden de las diferentes comunidades autónomas.

Esta legislación permite que tanto particulares como autónomos puedan quedar liberados de todas sus deudas en caso de que cumplan una serie de requisitos. En general, es suficiente con que el concursado no haya sido condenado por delitos de orden socioeconómico en los diez últimos años, que se encuentre en un estado actual o próximo de insolvencia y que actúe de buena fe, sin ocultar bienes ni ingresos.

Repara tu Deuda abogados dispone de una aplicación para Android y para IOS, conocida con el nombre de MyRepara. Esta tecnología avanzada permite la reducción de los costes del procedimiento, compartir experiencia con otros clientes sobre el grado de satisfacción del servicio y mantener reuniones con los profesionales del despacho.