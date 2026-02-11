Los funcionarios de la Ciudad de la Justicia de Sevilla protestan contra el Gobierno y la Junta por el "caos" de los tribunales de instancia

Funcionarios y funcionarias de la Ciudad de la Justicia de Palmas Alta se han concentrado este miércoles en "protesta por el desorden e improvisación" en la implantación de los Tribunales de Instancia. La concentración, que fue convocada por el Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia (STAJ), estuvo "muy concurrida" con la participación de algo más de 150 personas, según los organizadores. El acto ocupó la entrada del edificio mientras los que protestaban portaban carteles de denuncia por el "caos", la "desorganización" y la "falta de medios materiales y personales".

La concentración finalizó con la lectura de un manifiesto que lamentaba que "el Ministerio de Justicia, con la complicidad de las comunidades autónomas con competencias transferidas, ha impuesto un nuevo modelo organizativo sin medios, sin planificación y sin consenso", con lo que "carga una vez más el peso sobre las espaldas de los trabajadores".

"Mientras el Ministerio habla de eficiencia, en las oficinas judiciales hay colapso, falta de personal, sistemas informáticos deficientes y condiciones laborales precarias. Mientras la Consejería habla de modernización, se recortan derechos y se ignora la realidad de las oficinas judiciales", añadía el escrito. "Las funcionarias y los funcionarios de la Administración de Justicia de Sevilla nos hemos reunido hoy aquí para decir alto y claro que no. No estamos de acuerdo con la forma de implantación de los Tribunales de Instancia. No estamos de acuerdo con las reformas impuestas sin tener en cuenta a los trabajadores. No al caos que estamos viviendo en nuestros puestos de trabajo. No al desprecio sistemático del Ministerio de Justicia y de las Consejería hacia quienes sostenemos el servicio público de Justicia", concluía.