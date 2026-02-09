El sindicato SPJ-USO denuncia que la reforma judicial es "improvisada" y "perjudica a trabajadores y ciudadanos"

El sindicato SPJ-USO ha denunciado este lunes que la implantación de los nuevos Tribunales de Instancia, que en Sevilla se implantó entre el verano de 2025 y principios de 2026, se ha llevado a cabo "sin planificación suficiente, sin los recursos necesarios y sin contar con quienes sostienen diariamente el servicio público de Justicia". "Lo que se presentó como una gran modernización de la Justicia está derivando en desorganización, sobrecarga laboral y pérdida de eficacia", asegura esta organización.

"Desde su puesta en marcha, la reorganización ha provocado confusión en la asignación del personal, equipos fragmentados y protocolos de trabajo dispersos, cuando no abusivos, lo que dificulta cubrir bajas, vacaciones o permisos. Al mismo tiempo, mientras se crean nuevas plazas para la judicatura, no se refuerzan adecuadamente las de los cuerpos generales de Justicia y si a ello sumamos la amortización encubierta de puestos aprovechando el cambio organizativo, todo deriva inevitablemente en el insoportable incremento de la presión sobre unos servicios ya de por sí saturados", explica el sindicato.

En cuanto a los medios técnicos, SPJ-USO afirma que "los programas informáticos no están debidamente adaptados al nuevo modelo", lo que "obliga a duplicar tareas". "Ello retrasa irremediablemente la tramitación de los procedimientos", critica.

Respecto al modelo que se persigue de “papel cero”, el sindicato reitera que "continúa siendo una promesa incumplida", lo que "supone una insostenible duplicidad en el trabajo y una pérdida constante de tiempo y de recursos públicos".

"Por si fuera poco, se están imponiendo protocolos que dejan sin cubrir las bajas por enfermedad con la intención de redistribuir el trabajo derivado de estas ausencias entre el personal disponible, lo que supone de nuevo multiplicar el trabajo de un colectivo más que saturado", prosigue SPJ-USO. "En este sentido, los asuntos más urgentes recaen de forma sistemática en los funcionarios con mayor experiencia que aumentan su responsabilidad pero sin reconocimiento ni compensación, lo cual provoca desgaste, desmotivación y un deterioro progresivo del servicio", agrega. "La ciudadanía debe saber que detrás de cada retraso judicial hay profesionales desbordados y sin medios suficientes. Una Justicia sin recursos humanos ni técnicos no puede ser ágil ni cercana y termina perjudicando a toda la sociedad", advierte.

SPJ-USO no cuestiona "la necesidad de reformar la Administración de Justicia", pero lamenta que se haga "sin planificación, sin inversión real y sin escuchar a quienes la hacen funcionar". "Reformar no puede significar improvisar ni trasladar los problemas a los trabajadores y a los ciudadanos: Exigimos una revisión urgente del modelo, una dotación adecuada de personal y de medios materiales y una negociación transparente que ponga en el centro a las personas. Sólo así será posible construir una Justicia eficaz, digna y al servicio de la sociedad", finaliza.