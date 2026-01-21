El juez envía el caso Tejado a la Audiencia de Sevilla para enjuiciar el asalto a María del Monte

El caso Tejado llega a la Audiencia de Sevilla. El juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla ha acordado la remisión de la causa en la que se investiga el asalto al chalé de María del Monte e Inmaculada Casal, que tuvo lugar en la madrugada del 25 de agosto de 2023. En una escueta diligencia de ordenación, a la que ha tenido acceso este periódico, el juzgado acuerda remitir la causa a la Audiencia, junto con las piezas separadas correspondientes y "quedando a disposición del órgano judicial al que le corresponda el conocimiento de esta causa, si los hubiere, los efectos, los objetos intervenidos y las cantidades consignadas y/u ocupadas".

A partir de ahora, se designará por turno de reparto la Sección de lo Penal que debe enjuiciar a Antonio Tejado, sobrino de María del Monte, y a los otros diez acusados por este asalto. Una vez que el tribunal tenga en su poder las actuaciones, tendrá que fijar la fecha para la celebración de una vista oral que puede demorarse hasta el año que viene debido al colapso que sufre la Audiencia hispalense debido a las distintas macrocausas cuyos juicios tienen encomendados, según han explicado fuentes del caso.

El juez Juan Gutiérrez Casillas ha ordenado, asimismo, que se deduzca testimonio contra uno de los 11 acusados, Miguel Ángel G. T., para que se abran unas nuevas diligencias contra este implicado por un delito contra la salud pública y otro de defraudación de fluido eléctrico, dado que en la operación de la Guardia Civil en la que fueron arrestados Tejado y otros investigados por el asalto el 9 de febrero de 2024, fueron intervenidas en su domicilio de la barriada de las Tres Mil Viviendas un total de 128 plantas de marihuana, con un peso bruto aproximado de 6,6 kilos.

La Fiscalía de Sevilla solicita una condena de 30 años de prisión para el sobrino de María del Monte, al que considera como presunto autor del robo perpetrado en la madrugada del 25 de agosto de 2023 en su domicilio de Gines, junto a los otros diez investigados que están procesados como supuestos integrantes de la banda. La abogada de la cantante y de su pareja, Inmaculada Casal, había solicitado una condena de 28 años y medio de prisión para el sobrino.

Dos acusados, implicados en otros delitos violentos

El envío del sumario del asalto a María del Monte a la Audiencia se produce tan sólo unos días después de que el ciudadano ruso Arseny Garibyan, uno de los principales investigados, haya sido detenido nuevamente y enviado a prisión por otro delito violento, en concreto, un asalto a punta de pistola y a plena luz del día que tuvo lugar el pasado 19 de septiembre de 2025 en Marbella, donde atracaron a un ciudadano chino para hacerse con un botín de 20.000 euros en efectivo.

El suceso se produjo sobre las dos de la tarde del 19 de septiembre de 2025, cuando el vehículo en el que viajaba este ciudadano chino fue interceptado por otros dos coches -ambos del modelo Peugeot 3008 y en los que viajaban hasta seis individuos-, en la avenida de Buchinger, a la altura de la urbanización Mansion Club de Marbella. La víctima declaró a la Policía que fue un amigo suyo, empresario también de nacionalidad china, quien con anterioridad le había pedido que trasladara esos 20.000 euros desde Málaga hasta esta localidad de la Costa del Sol.

Este hombre, que según declara se dedicaba a hacer transportes de productos chinos de un establecimiento a otro dentro de la provincia, conducía el vehículo -un Skoda Rapid- que le había prestado precisamente su amigo, el empresario chino y dueño del dinero. Cuando llegó a la avenida de Buchinger de Marbella, uno de los Peugeot 3008 se cruzó en su camino, por lo que tuvo que frenar bruscamente pare evitar la colisión y, al sospechar que iban a robarle, dio marcha atrás, chocando contra un árbol.

De los vehículos se bajaron cuatro hombres encapuchados y armados con una pistola que comenzaron a golpearle mientras registraban el vehículo hasta localizar una mochila donde llevaba el dinero. Algunos testigos aseguran que al registrar la bolsa, los billetes cayeron al suelo, como en los robos que aparecen en las películas.

El atraco fue muy rápido, apenas duró dos minutos, según reflejan las cámaras de vigilancia que captaron la escena. Un testigo asegura que escuchó cómo los asaltantes se identificaban como "policías" y corroboró que uno de ellos llevaba un arma corta, algo que también se aprecia en las imágenes que ha recuperado el grupo especializado en el Crimen Organizado de Marbella de la Udyco de la Costa del Sol, que ha desarrollado esta investigación bajo la dirección de un juzgado de Instrucción de Marbella, que mantiene la causa bajo secreto de sumario.

Un asesinato en Chiclana

Arseny Garibyan, que está en prisión desde el pasado viernes, es el segundo miembro de la banda que robó a María del Monte que ha sido detenido por su presunta participación en otros hechos delictivos graves. En noviembre de 2025 ya fue arrestado Juan Francisco N. D., apodado Zoleta, por su supuesta implicación en el asesinato de un joven de 33 años en Chiclana de la Frontera durante un vuelco de droga. Zoleta fue la persona que, según los investigadores de la Guardia Civil, "dirigió el grupo que materializó" el robo en la vivienda de la popular cantante y quien "recibió la proposición de su ejecución" por parte del ciudadano ruso Arseny Garibyan.

Este crimen de Chiclana tuvo lugar en la madrugada del pasado 8 de agosto de 2025, cuando siete individuos irrumpieron en una vivienda ubicada en el camino de la Perdiz, en la zona del Pinar de los Franceses de la localidad gaditana, habiéndose desplazado desde Sevilla. El objetivo era un hombre de 33 años que residía en esta vivienda junto a su pareja de 19 años y dos hijos menores de corta edad. La entrada al domicilio se llevó a cabo con extrema violencia, con la finalidad de localizar una cantidad importante de marihuana que la víctima almacenaba en su casa. En un momento determinado se produjeron varios disparos con al menos dos armas, uno de los cuales impactó con el propietario del inmueble causándole la muerte inmediata delante de la pareja de la víctima y de los menores.