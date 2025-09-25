La Junta de Personal de Justicia denuncia el "caos" en los juzgados de la provincia ante el "inmovilismo" de la Consejería

La Junta de Personal de Justicia ha denunciado que la "insuficiencia" de personal de la Delegación Territorial de Sevilla que gestiona al personal de la administración de justicia "provocará un caos en la gestión para el acoplamiento del personal en los Tribunales de Instancia".

A la falta de medios materiales y humanos en la Administración de Justicia, como mal endémico y estructural, en Andalucía se añadió la implantación de la nueva aplicación de gestión procesal @driano, que lejos de suponer una herramienta para agilizar la tramitación de los procedimientos judiciales, ha supuesto "un obstáculo que ha ralentizado aún más los trámites, puesto que no está bien desarrollado", ha asegurado la Junta de Personal en un comunicado remitido a este periódico. "Por si esto fuera poco, la implantación del nuevo modelo de oficina judicial implica una reordenación y reasignación de efectivos, para la que no está preparada esta Administración, ni desde el punto de vista informático, ni de personal".

En la provincia de Sevilla está siendo especialmente "sangrante la falta de medios", por cuanto en la Delegación Territorial de Justicia, donde deben gestionarse todos los cambios que conlleva el nuevo modelo de oficina judicial, la escasez de personal que atienda la demanda de los movimientos que esta situación genera, se une la falta de medios informáticos y aplicaciones informáticas que permitan agilizar todos los trámites.

"Con todo esto, se han paralizado los sistemas de provisión de puestos, por lo que existen vacantes en casi todos los órganos judiciales de la provincia, generando una inasumible carga de trabajo para los funcionarios y funcionarias que deben atender los procedimientos asignados, más los de aquellos puestos de trabajo sin cubrir".

La situación, por tanto, de los Juzgados de la Provincia de Sevilla, ya bastante "crítica como tónica general, cada día se ve más afectada y ralentizada, incluso paralizada, por esa falta de medios y de personal en la Delegación de Justicia que los sindicatos llevan denunciando durante años ante el inmovilismo de la Consejería". Con todo ello se impacta directamente en el servicio público de la administración de Justicia, han señalado.

De la misma forma, el sindicado denuncia que la Consejería responsable del ramo de Justicia "no está asumiendo sus responsabilidades ante la dramática situación de la prestación del servicio, y la desmedida carga de trabajo que están soportando sus trabajadores y trabajadoras, haciendo dejación de funciones al no tomar las medidas necesarias y urgentes a que se comprometió con los representantes del Personal de Justicia".

Desde la Junta de Personal denuncian nuevamente la "crisis que sufre la Justicia en Sevilla, siendo responsabilidad de la Consejería de Justicia", tanto del buen funcionamiento del servicio de justicia, como de la seguridad y salud del personal que presta el servicio. Asimismo, alertamos del agravamiento que se prevé en los próximos meses, si no se toman inmediatamente las medidas propuestas, tanto por la Junta de Personal, como por la propia Consejería.