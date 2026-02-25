Un juzgado de Sevilla archiva la denuncia contra José Chamizo por falta de indicios de que agrediese sexualmente a varios jóvenes

El antiguo Juzgado de Instrucción número 5 de Sevilla ha acordado el sobreseimiento provisional de la investigación abierta contra José Chamizo, Defensor del Pueblo Andaluz entre 1996 y 2013, a raíz de que fuese denunciado por presuntamente agredir sexualmente a cuatro jóvenes. La magistrada que ha llevado el caso ha llegado a la conclusión de que no hay "indicios suficientes" de que el investigado hubiese cometido los hechos que le atribuyeron.

Según ha adelantado Radio Sevilla y ha confirmado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Sevilla, plaza número 5, explica en su auto que "a la vista de la instrucción practicada, no resultan indicios suficientes de la perpetración de una acción típica y perseguible" por parte de Chamizo y un segundo hombre. La instrucción ha consistido en las declaraciones de los investigados, las presuntas víctimas y varios testigos protegidos.

Chamizo llegó a ser detenido por la Policía Nacional el 19 de marzo de 2025 después de ser denunciado por un presunto delito de agresión sexual contra varios migrantes. Ese mismo día, el cura atribuyó la "denuncia falsa" a un miembro de la ONG Sevilla Acoge. Antes se acogió a su derecho constitucional a no declarar ni en la comisaría de Blas Infante ni en los juzgados del Prado de San Sebastián, de acuerdo con el consejo que le dieron sus abogados, José Luis Fernández de Pedro y Javier Gimeno. La magistrada también acordó su puesta en libertad aquel mismo día y no adoptó ninguna medida cautelar contra él.

A su salida de los juzgados, Chamizo negó con rotundidad las acusaciones y habló de una "denuncia falsa motivada por una persona que se quiso hacer con el gobierno de la Fundación Sevilla Acoge". Este hombre, según el ex Defensor del Pueblo, estuvo lanzando "calumnias y bulos" junto a otros miembros de la Fundación que "se inventaron historias de contenido erótico". El denunciante, añadió, se limitó a recopilar unas supuestas denuncias que "pone en boca de otros". Para entonces ya no estaba en Sevilla Acoge e incluso había sido "despedido" de otra fundación.

Además de desmentir "todo", Chamizo aseguró que la denuncia sólo decía "tonterías" y explicó que no conocía a los jóvenes que eran las supuestas víctimas. Incluso resaltó que había "un nombre falso" . "Todo esto se irá desmontado poco a poco", auguró. Y así ha sido.

José Chamizo, de 77 años, fue Defensor del Pueblo Andaluz durante diecisiete años. En 1996 fue designado para este cargo por el Parlamento de Andalucía y después fue reelegido en 2001 y 2007. Fue relevado en 2013, según sus propias declaraciones, por haber dicho en el Parlamento que los ciudadanos estaban "hasta el gorro de los políticos y sus peleítas". Fue entonces cuando declaró que "la chica que está ahora en Presidencia (en referencia a Susana Díaz), unida a una especie de psicópata del Partido Popular, decidieron que yo tenía que irme".

Cuando dejó el cargo, fundó la ONG Voluntarios de otro Mundo, dirigida a menores que habían sido tutelados por la Junta y también a indigentes que se encontraban en prisión. Esta entidad tiene sedes en Sevilla y en Jerez de la Frontera. También preside desde 2018 la ONG Sevilla Acoge, encaminada a la asistencia a personas migrantes y a la defensa de sus derechos.

Chamizo, nacido en Los Barrios en 1949, es sacerdote y ejerció como tal en la parroquia de la Palma, en Algeciras, entre 1978 y 1982. Luego dirigió una parroquia en San Roque. Durante esos años destacó por la lucha contra las drogas y la pobreza en el Campo de Gibraltar, donde dirigió colectivos ciudadanos contra el narcotráfico. Es también escritor y cuenta con numerosos poemarios publicados, así como obras de teatro que representó a través de la compañía que él mismo fundó, Mejorana.