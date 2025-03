La Policía detiene al ex Defensor del Pueblo Andaluz José Chamizo por una agresión sexual que él atribuye a una "denuncia falsa"

La Policía Nacional ha detenido este miércoles al ex Defensor del Pueblo Andaluz José Chamizo como presunto autor de un delito de agresión sexual de varios migrantes que, sin embargo, Chamizo atribuye a una "denuncia falsa" por parte de un miembro de la ONG Sevilla Acoge. Chamizo fue citado a declarar a primera hora en la Jefatura de Policía de Blas Infante, donde le comunicaron que en ese momento quedaba detenido, y tras acogerse a su derecho constitucional a no declarar, fue conducido a los juzgados del Prado de San Sebastián para comparecer ante la juez de Instrucción número 5 de Sevilla.

En una breve comparecencia que duró apenas diez minutos, el ex defensor del Pueblo andaluz volvió a acogerse a su derecho constitucional a no declarar, siguiendo el consejo de sus abogados, José Luis Fernández de Pedro y Javier Gimeno Puche, al objeto de poder conocer con detalle los hechos que se le atribuyen para poder solicitar en el futuro una declaración voluntaria ante la instructora, que ha acordado su puesta en libertad sin adoptar ninguna medida cautelar contra él.

A su salida de los juzgados, José Chamizo ha atendido a este periódico para negar con rotundidad las acusaciones, que atribuye a una "denuncia falsa motivada por una persona que se quiso hacer con el gobierno de la Fundación Sevilla Acoge", identificada como S. Ch., quien según el ex defensor ha estado lanzando "calumnias y bulos" junto a un grupo de personas de la Fundación que "se inventaron historias de contenido erótico". El denunciante, ha añadido, se limitó a recopilar unas supuestas denuncias que "pone en boca de otros", y ha explicado que esta persona ya no está en Sevilla Acoge y también había sido "despedida" de otra fundación.

José Chamizo sale de los jugados de Sevilla tras quedar en libertad. / juan carlos muñoz

Chamizo "desmiente todo" lo que se le atribuye, en relación a unas supuestas agresiones sexuales a varios migrantes de las que no han trascendido más datos y ha afirmado que la denuncia dice "tonterías", además de que no conoce a varios de los chavales que aparecen en la misma e incluso hay "un nombre falso" . Asimismo, ha explicado con su trabajo logró que Sevilla Acoge estuviera "limpia". El ex defensor ha mostrado su confianza en la Justicia, al afirmar que irá "desmontado poco a poco todo esto".

Ejerció el cargo durante 17 años

José Chamizo de la Rubia, de 76 años, fue Defensor del Pueblo Andaluz durante 17 años. En 1996 fue designado para este cargo por el Parlamento de Andalucía. Fue reelegido en 2001 y en 2007. Fue relevado en 2013, según sus propias declaraciones, por haber dicho en el Parlamento que los ciudadanos estaban "hasta el gorro de los políticos y sus peleítas". Fue entonces cuando declaró que "la chica que está ahora en Presidencia (en referencia a Susana Díaz), unida a una especie de psicópata del Partido Popular, decidieron que yo tenía que irme".

Cuando dejó el cargo, fundó la ONG Voluntarios de otro mundo, dirigida a menores que habían sido tutelados por la Junta y también a indigentes que se encontraban en prisión. Esta entidad tiene sedes en Sevilla y en Jerez de la Frontera. También preside, desde 2018, la ONG Sevilla Acoge, encaminada a la asistencia a personas migrantes y a la defensa de sus derechos.

Chamizo, nacido en Los Barrios en 1949, es sacerdote y ejerció como tal en la parroquia de la Palma, en Algeciras, entre 1978 y 1982. Luego pasaría a dirigir una parroquia en San Roque. Durante esos años destacó por la lucha contra las drogas y la pobreza en el Campo de Gibraltar, donde dirigió colectivos ciudadanos contra el narcotráfico. Es también escritor y cuenta con numerosos poemarios publicados, así como obras de teatro, que representó a través de la compañía que él mismo fundó, Mejorana.