La juez que juzgará al Cuco pregunta a las partes si quieren que se les "grabe" dado lo "mediático" del proceso

La juez también accedió a una segunda petición de la acusación particular que ejerce la abogada Inmaculada Torres, que había solicitado el cotejo de las grabaciones realizadas por el supuesto infiltrado en el entorno de la familia del Cuco. En este sentido, recuerda el auto que "esta diligencia fue solicitada en el proceso de instrucción, llegando a señalar día para ello, aunque el mismo no pudo practicarse de forma efectiva por las razones que constan en el mismo. Que posteriormente tanto el Fiscal como la acusación particular y popular solicitaron la verificación y cotejo de dichas grabaciones; que una vez recibido el informe de verificación no se vuelve a solicitar, ni el órgano instructor señalar día para dicho cotejo, dejando la petición para los escritos de acusación como prueba anticipada".

La magistrada añade que "con ánimo de no perjudicar o retrasar el presente juicio se admite dicha prueba anticipada a pesar de que la misma debería haberse realizado por el órgano instructor".

La abogada Inmaculada Torres sostuvo en el escrito en el que planteó la declaración presencial de Carcaño que el condenado situó al Cuco en el domicilio de León XIII la noche del 24 de enero de 2009, cuando se cometió el crimen, en contra de lo que manifestó Javier García Marín cuando declaró en el juicio a los adultos, en octubre de 2011, tal y como constan en los vídeos de la vista oral cuya reproducción han sido admitidas en esta causa por falso testimonio.

Un posible careo entre Carcaño y el Cuco

"Con la finalidad de que dichas grabaciones puedan ser reproducidas durante la declaración de Carcaño, esta parte considera fundamental que la declaración se practique en sede judicial y no por videoconferencia, no sólo para que se le puedan exhibir las citadas grabaciones sino por si de su declaración se pudieran derivar otras pruebas que Su Señoría estimara pertinentes, como la práctica de un careo con el encausado García Marín, a fin de averiguar la verdad material de los hechos, confrontando lo que dicen y observando las reacciones de cada uno ante las respuestas del otro", aseveró entonces la acusación particular.

el juzgado estableció el cronograma de las seis sesiones que en principio se han fijado para la celebración de este juicio, en el que el Cuco y su madre se enfrentan a una petición de entre ocho meses y dos años de cárcel.

En el juicio está previsto que rindan testimonio hasta 13 testigos y la declaración de Carcaño se ha fijado para el 31 de mayo, para lo cual el juzgado ha acordado "librar las oportunas cédulas de citación" para llevar a cabo estas comparecencias.

El primer día del juicio, el 26 de mayo, se analizarán las cuestiones previas que puedan presentar las partes y se procederá a la declaración de los dos acusados, mientras que al día siguiente declararán los primeros testigos, entre ellos los padres de Marta, Antonio del Castillo y Eva Casanueva, el camarero del bar La Portada, el supuesto infiltrado en el entorno de la familia del Cuco, y el matrimonio que estuvo con los padres del Cuco en este bar, pero que sostiene en su declaración que ese encuentro fue la noche anterior al crimen.