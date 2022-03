La familia de Marta del Castillo pedirá un careo entre Carcaño y el Cuco en el juicio por falso testimonio

La familia de Marta del Castillo ha solicitado que Miguel Carcaño sea trasladado a Sevilla para que comparezca presencialmente y no mediante una videoconferencia desde la cárcel en el juicio a Javier García Marín, el Cuco, y su madre, Rosalía García Marín, por un delito de falso testimonio, todo ello con la finalidad de que se pueda celebrar un careo entre Miguel y el que fuera menor de edad, que fue condenado por el encubrimiento del crimen.

La abogada Inmaculada Torres, que representa a los padres de Marta, ha presentado un escrito en el juzgado de lo Penal número 7, que ha fijado el inicio del juicio para el próximo 26 de mayo, en el que solicita que la declaración de Carcaño se practique en sede judicial y no por videoconferencia. La letrada explica que Carcaño, que cumple su condena en la cárcel de Herrera de la Mancha (Ciudad Real), situó al Cuco en el domicilio de León XIII la noche del 24 de enero de 2009, cuando se cometió el crimen, en contra de lo que manifestó Javier García Marín cuando declaró en el juicio a los adultos, en octubre de 2011, tal y como constan en los vídeos de la vista oral cuya reproducción han sido admitidas en esta causa por falso testimonio.

"Con la finalidad de que dichas grabaciones puedan ser reproducidas durante la declaración de Carcaño, esta parte considera fundamental que la declaración se practique en sede judicial y no por videoconferencia, no sólo para que se le puedan exhibir las citadas grabaciones sino por si de su declaración se pudieran derivar otras pruebas que Su Señoría estimara pertinentes, como la práctica de un careo con el encausado García Marín, a fin de averiguar la verdad material de los hechos, confrontando lo que dicen y observando las reacciones de cada uno ante las respuestas del otro", asevera la acusación particular.

Por ello, Inmaculada Torres considera "necesario" que la declaración de Carcaño se lleve a cabo en el propio juzgado, "teniendo en cuenta las dificultades que entrañaría la reproducción del vídeo o un posible careo, si Su Señoría lo estimara necesario", añade.

La semana pasada, el juzgado estableció el cronograma de las seis sesiones que en principio se han fijado para la celebración de este juicio, en el que el Cuco y su madre se enfrentan a una petición de entre ocho meses y dos años de cárcel.

En el juicio está previsto que rindan testimonio hasta 13 testigos y la declaración de Carcaño se ha fijado para el 31 de mayo, para lo cual el juzgado ha acordado "librar las oportunas cédulas de citación" para llevar a cabo estas comparecencias.

El primer día del juicio, el 26 de mayo, se analizarán las cuestiones previas que puedan presentar las partes y se procederá a la declaración de los dos acusados, mientras que al día siguiente declararán los primeros testigos, entre ellos los padres de Marta, Antonio del Castillo y Eva Casanueva, el camarero del bar La Portada, el supuesto infiltrado en el entorno de la familia del Cuco, y el matrimonio que estuvo con los padres del Cuco en este bar, pero que sostiene en su declaración que ese encuentro fue la noche anterior al crimen.

La letrada de la familia aseguró, en una entrevista concedida a este periódico, que el Cuco "tiene que saber quién estaba en el piso de León XIII, qué pasó allí, qué se encontró y dónde llevaron a Marta" tras el asesinato.

En la tercera sesión del juicio, declararán Miguel Carcaño y varios amigos que estuvieron o vieron al Cuco la tarde del 24 de enero de 2009, así como el abogado Fernando de Pablo, que ejerció la defensa del Cuco en el procedimiento de menores que acabó con su condena por encubrimiento.

El 2 de junio, según el cronograma, declararán los peritos de la Policía Científica que analizaron las grabaciones realizadas por el supuesto infiltrado, quienes acreditaron que dichas grabaciones no están manipuladas, y también se procederá a la reproducción de los vídeos y CD solicitados por la acusación particular.