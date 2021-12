El Cuco alega que se vulneraron sus derechos constitucionales porque su condena "no era firme"

La defensa del Cuco contraataca de cara al juicio por el delito de falso testimonio al que se enfrentan en mayo de 2022 Francisco Javier García Marín y su madre, Rosalía García. La defensa de ambos ha solicitado la absolución, al entender que los hechos descritos "no acontecieron en la forma relatada" por las acusaciones, por lo que se opone a las pretensiones de condena tanto de la Fiscalía como de las acusaciones particular y popular que ejercen los padres de Marta del Castillo y la asociación Víctimas y Justicia, respectivamente.

Los abogados Agustín Martínez y Rafael Ramírez García del Junco reclaman de esta forma la absolución para el Cuco y su madre, al tiempo que han solicitado que se aporte el expediente completo de la sentencia del juzgado de Menores para acreditar la fecha en la que adquirió firmeza la sentencia, que fue confirmada por la Audiencia de Sevilla el 20 de octubre de 2011.

En este sentido, el letrado Agustín Martínez denuncia en su escrito que se han vulnerado derechos constitucionales del Cuco, en concreto, de los artículos 17.3 y 24.2 de la Constitución, además de vulnerarse el derecho constitucional del artículo 18, todo ello porque sostiene que cuando Francisco Javier García Marín declaró como testigo en el juicio por el asesinato de Marta -el 25 de octubre de 2011-, no se había declarado la firmeza de la sentencia del juzgado de Menores número 3 de Sevilla que lo había condenado a tres años de internamiento por un delito de encubrimiento.

Por este motivo, según el letrado, "el presidente de la Sala debió y no lo hizo, leerle sus derechos constitucionales que ahora se denuncian vulnerados: el de no declarar contra sí mismo y no confesarse culpable, al tener su testifical declaración directa relación con los hechos ya imputados a él con anterioridad". Y en cualquier caso, aunque no fuese así, "sigue estando amparado a su derecho constitucional del artículo 18 de la Constitución", asevera.

En cuanto a las pruebas que se desarrollarán en el juicio por el delito de falso testimonio, la juez de lo Penal ha admitido todas las pruebas propuestas, entre ellas la declaración de Miguel Carcaño, que fue solicitada por la acusación que ejercen los padres de Marta y que se desarrollará previsiblemente mediante una videoconferencia desde la cárcel de Herrera de la Mancha (Ciudad Real), donde cumple la condena por el asesinato de Marta.

También se ha admitido la declaración del abogado Fernando de Pablo, que defendió al Cuco desde su detención y en el juicio de Menores, así como del supuesto "infiltrado" en el entorno de la familia del Cuco, Pablo B. R., y del jefe de la Brigada Provincial de Policía Judicial.

En el juicio testificarán asimismo, a propuesta de la acusación particular, los padres de Marta, Antonio del Castillo y Eva Casanueva, y cuatro amigos del Cuco que lo vieron o estuvieron con él aquella tarde y que, en algún caso han ofrecido testimonios contradictorios a los del joven. Además comparecerán expertos de la Policía Nacional adscritos al departamento de Acústica Forense de la Comisaría General de Policía Científica que examinaron las grabaciones aportadas por el infiltrado.

La Policía corrobora que las grabaciones no están manipuladas

En relación con estas grabaciones, la defensa ha impugnado las mismas, al estimar que fueron realizadas "sin autorización judicial", y también impugna las transcripciones realizadas de los CD con las 600 horas grabadas al considerar que "no está garantizado ni la cadena de custodia ni su autenticidad". No obstante, la Policía ya ha avalado que las grabaciones no están manipuladas.

El informe remitido por la Policía al juzgado es contundente al afirmar que las grabaciones no están manipuladas. Los peritos de la Policía concluyen que "se observa una aparente continuidad y secuencia lógica en el transcurso de los actos de habla, tanto en su plano semántico como expresivo".

Y además, "no se observan indicios asociados a una alteración posterior al proceso de grabación, en cuanto a sus características acústicas, espectrográficas y sonográficas del registro analizado", señala respecto al contenido de una de las dos grabadoras entregadas por los padres de Marta en el juzgado en julio de 2019 y que contienen las 600 horas de grabación que el supuesto infiltrado realizó en el entorno y en la familia del Cuco.