“Si no encontramos a Marta con la clonación de los móviles, seguiremos buscándola”

Doce años después del crimen de Marta, todavía hay dos frentes judiciales abiertos relacionados con el asesinato y desaparición de la joven. Se trata de la última línea de investigación por la falsedad en la hipoteca del piso de León XIII, cuyo archivo está recurrido ante la Audiencia de Sevilla, y el análisis de los móviles y de los datos crudos de los teléfonos para tratar de reconstruir la geolocalización de los móviles de los implicados para determinar sus movimientos con mayor exactitud y saber dónde puede estar el cuerpo. La abogada Inmaculada Torres, que representa a la familia de Marta, ejerció la acusación particular en el juicio al Cuco y ha logrado ahora que el juzgado investigue esos datos.

–¿Por qué cree que la Audiencia de Sevilla debe reabrir la investigación relacionada con la falsedad de la hipoteca?

–Creo que hay indicios suficientes de que algo más pasó en esa casa y hay que investigarlo. Partimos de la base de que el Estado de Derecho ha fallado con esta familia, en primer lugar porque no se ha encontrado a Marta. Es cierto que tenemos no una sino dos sentencias que cuentan una sola verdad de distinta manera, y esta familia tiene derecho a saber qué pasó esa noche y sobre todo a saber dónde está su hija. Y lamentablemente sólo conociendo lo que pasó esa noche vamos a poder encontrar a Marta. Este caso no lo pueden dar por cerrado, tenemos un hilo de donde tirar, el Grupo de Homicidios le pidió al juzgado de Instrucción seguir investigando y eso es lo único que queremos, seguir investigando a través de la Policía para ver si esa última versión nos lleva a algún sitio.

–Esa investigación vuelve a situar al hermano de Miguel Carcaño en el punto de mira, pero el problema es la credibilidad de Carcaño tras las siete versiones. ¿Por qué cree que esta última versión es la verdadera?

–Yo no digo que esta última versión sea la verdadera, yo no lo sé. Lo que digo es que esta última versión se mantiene desde el año 2013 y viene corroborada por datos objetivos que son documentos que antes no habían aparecido y que ahora se han aportado, y que detrás hay un delito, pero también es cierto que se le ha condenado por una versión, pero no se ha encontrado ni el arma del crimen, porque el cenicero no apareció ni ha aparecido el cuerpo de Marta, y nos hemos creído una versión sin ningún tipo de prueba, porque la única prueba es la declaración de Carcaño. Es cierto que los hechos del asesinato de Marta por parte de Miguel Carcaño fueron juzgados, pero no tenemos una verdad definitiva, porque la sentencia de menores recoge otra verdad, una versión distinta.

Esta última versión viene corroborada por datos objetivos que antes no teníamos y es la que más tiempo se ha mantenido, desde el año 2013, y hasta ahora la sigue manteniendo.

Y otra cosa más, a Carcaño mantener esta versión no le va a beneficiar tampoco en nada, porque lleva desde 2009 en prisión, no le están dando permisos porque hasta que no se encuentre el cuerpo no va a haber un indicio de arrepentimiento y él no gana nada tampoco contando esta versión.

–En su recurso ante la Audiencia se preguntan si no es “posible y creíble que Javier convenciera a Miguel para que se responsabilizara de la muerte de Marta”. ¿Por qué lo cree?

–Porque también convenció a Miguel para que pidiera una hipoteca con documentos falsos, ya lo había convencido para que se metiera en un delito, porque desde meses antes, estando en el desempleo, pide una hipoteca. Primero acuden a un prestamista y como no pueden pagarle, piden una hipoteca y para que le den la hipoteca, cuando él estaba con un contrato de cuatro horas limpiando y no se la iban a dar, presenta un contrato de trabajo falso, unas nóminas falsas, una vida laboral falsa. Todo falso.

Si el que comete ese delito es Miguel, por qué motivo no le va a decir incúlpate tú también de esto, que yo tengo una hija, y Carcaño siempre ha dicho que su sobrina era lo más importante. Y de todas las grabaciones se ve que quien controla la situación en todo momento es su hermano. Que sea verdad lo que dice Miguel es lo que queremos investigar. No decimos que sea verdad, lo que queremos saber es si es verdad porque, entre otras cosas, al hermano nunca se le ha condenado por homicidio ni por asesinato, simplemente por encubrimiento, pero nunca por la muerte de Marta.

–Javier Delgado ya fue investigado por esta versión en el año 2013, después de que Carcaño hiciera aquella declaración a la Policía en la cárcel, y el juez acabó descartándola. ¿Por qué cree que son tan relevantes los documentos falsos que han descubierto?

–Es que en el año 2013 no se investigó a Francisco Javier. Ese año hubo una nueva versión de los hechos, se tomó declaración a Francisco Javier, que lógicamente lo negó todo; se le tomó declaración a Carcaño, y se archivó. Y lo que nosotros decíamos es que ya en aquel momento se investigaran los hechos por si lo que estaba diciendo era verdad. Llegamos a la Audiencia y el tribunal nos dijo que con la sola declaración de Miguel Carcaño no se podía investigar, pero si encontrábamos algún dato periférico que corroborara dicha declaración sí se podría y habría que investigar.

Y resulta que a lo largo de estos años hemos encontrado unos datos periféricos que son muy importantes, no es simplemente el impago de una hipoteca, lo que hay realmente es un delito de falsedad documental y entendemos que es lo que está detrás del crimen de Marta del Castillo. Eso no se ha investigado y es lo que pedimos que se investigue, teniendo en cuenta que la declaración de Carcaño la lleva manteniendo y corroborando desde el año 2013, es la declaración más larga.

El juez lo descarta en ese momento porque lo que tiene es que la Policía le toma declaración a Miguel y el juez se enfada con la Policía porque, entiende, que le pregunta por unos hechos que ya estaban juzgados. Buscando el cuerpo es cuando Miguel dice yo no sé dónde está, pregúntenle a mi hermano que es el que lo hizo todo. Ciertamente el juez sólo tiene la declaración de Miguel, a la que la Policía le da credibilidad pero no llega a descubrir todo lo que ahora ha salido de la falsedad documental. Lo único que había es el impago de una hipoteca, lo que no sabíamos es que detrás de ese impago había un delito y donde puede haber implicadas más personas en ese delito de la estafa y la falsedad documental que hoy está prescrito.

El juez no se lo creyó porque era otra versión más de los hechos y en ese momento no se investigó. Lo que hemos hecho nosotros ahora es a raíz de que Miguel quería pagar 20 euros al mes la indemnización, el fiscal pide que se le investigue patrimonialmente y nosotros pedimos que como hay seguros de vida se nos ocurrió que podía haber algo y es cuando hemos tenido acceso a la información de la hipoteca y hemos visto que efectivamente todo era falso. Ese dato no estaba entonces, el juez no lo tenía encima de la mesa, a lo mejor si lo hubiera tenido en aquel momento, a lo mejor hubiera investigado. Ahora el juez que instruye actualmente acordó la reapertura con esa documentación y le encargó la investigación al Grupo de Homicidios.

–El grupo de Homicidios pidió seguir investigando y se reservó sus propias conclusiones...

–Exactamente, es que no han concluido la investigación, le entregaron un informe previo al juez, diciendo que todo lo que habíamos dicho era verdad, pero además añadieron el contrato del hermano del prestamista, con unos intereses horrorosos, y tenían que pagar ese préstamo antes del mes de diciembre y en octubre viendo que era imposible, porque eran más de 27.000 euros. Es entonces cuando se le ocurre hipotecar una casa en la que además Carcaño no vivía; el que vivía era él con María García Mendaro, que fue la única que declaró en el juicio de menores y vino a decir que ella vivía en esa casa en aquel momento.

Esos datos del préstamo privado los ha encontrado el Grupo de Homicidios, que quería seguir investigando, y nosotros le decimos a la Audiencia que deje que la Policía siga investigando y si se llega a más, estupendo. Que el Grupo de Homicidios dice que hasta aquí hemos llegado y no puede ser más, nos tendremos que aguantar. Que por lo menos ofrezcan esas conclusiones, porque además no sabemos esas conclusiones policiales.

–Aunque el juez ha archivado esa línea de investigación, lo que sí se ha acordado en la pieza separada de la búsqueda es la clonación del móvil de Carcaño y la recuperación de los datos crudos. ¿Qué espera de esta prueba?

–De la prueba de la clonación esperamos encontrar a Marta, que nos lleve a un lugar, metro más arriba o abajo, que nos permita encontrar a Marta. Si además vienen a corroborar algo de lo que nosotros estábamos diciendo en la otra pieza, pues mejor, pero la finalidad última para que los padres descansen es encontrar a Marta.

–¿Qué sabe del trabajo que está desarrollando el perito actualmente para el juzgado?

–A nosotros el perito no nos comunica absolutamente nada. Desde el momento en que juró el cargo de perito judicial ya nos hizo saber que con nosotros no iba a mantener ningún contacto, que el contacto lo tendría con el juzgado, y a nosotros ni nos ha llamado para decirnos cómo va la investigación que está haciendo con los teléfonos. El contacto es con el juzgado y cuando nos notifiquen algo será el propio juzgado. Del perito no tenemos ninguna noticia.

–¿Cree que esta investigación es la última esperanza para encontrar el cuerpo de Marta?

–Si no encontramos con esto el cuerpo de Marta no va a ser la última esperanza porque vamos a seguir buscando. Hay que seguir, porque Marta tiene que estar en algún sitio, no se ha podido evaporar, y creo que los padres sólo van a descansar cuando se encuentre. Si no es ésta, habrá que buscar otra cosa, pero a Marta la vamos a seguir buscando hasta que la encontremos. Desgraciadamente está costando mucho porque las mentiras están justificando que no se encuentre el cuerpo. Pero si no es esto, habrá otra cosa y seguiremos buscando, ya sea informes periciales, ya sea acudiendo otra vez a Carcaño, sea lo que sea pero no nos podemos dar por vencidos.

–Las abogadas de Carcaño revelaron que les prometió que diría la verdad cuando esto acabara... ¿Cree que se guarda alguna carta?

–Yo no sé si se está guardando alguna carta porque yo no he hablado nunca con él, no he tenido esa oportunidad, pero sí es cierto que en esta última versión cuenta cosas que no contó en las primeras. Se ha descubierto que aquí no se trata solamente de un asesinato que se produce en un domicilio sin ningún motivo, aquí se ha descubierto que hay un delito detrás. Está la documentación que lo acredita y posiblemente él tenga algún otro dato que nos pueda llevar al cuerpo, pero yo no he hablado con él, no lo sé. Lo que sí sé es que cada vez que se habla con él da un dato más.

–¿Intentará hablar con Carcaño si falla la clonación de los móviles?

–Es que cierto que no he hablado con él y tampoco he tenido la oportunidad de interrogarlo, porque en el juicio de menores se acogió a su derecho a no declarar y se le ofreció ese derecho porque todavía no se había celebrado su juicio, y se les permitió que si querían no declarara. Es cierto que fui en una ocasión en 2013 tras el archivo de la Audiencia a la cárcel de Herrera de la Mancha, acompañando a su abogada, Paloma Pérez, para que nos diera más datos de dónde estaba el cuerpo. Yo no entré en prisión, pero vino a ratificar lo mismo, la misma versión y los mismos hechos, qué pasó y dónde dejaron el cuerpo.

–En el caso Marta hay dos “verdades jurídicas”, dos sentencias que discrepan sobre cuándo se sacó el cuerpo y quiénes lo hicieron… ¿cómo se puede explicar esto?

–Es más difícil de explicar cuando los dos juicios se celebraron con las mismas pruebas, porque uno era la antesala del otro, la prueba de lo que iba a pasar en el otro. Los juzgadores son personas distintas y cada persona tiene sus ideas, y de lo que convencimos en el juicio de menores al juez, que da por probada la intervención de los mayores, sin nombrarlos lógicamente y sin condenarlos, porque no puede, pero da por probado la intervención de los mayores, a los que no nombra con nombre y apellidos, pero sí se les identifica lo suficiente para que se sepa quiénes son; en cambio la Audiencia no llegó a ese convencimiento al que se tenía que haber llegado.

Lo que se busca en el procedimiento penal es la verdad material. Sin embargo, aquí no tenemos la verdad material, tenemos la verdad jurídica de uno y la verdad jurídica de otro, pero la verdad es una, no puede haber dos verdades distintas. O pasó una cosa o pasó otra, o no pasó ninguna, es que no lo sabemos, pero lo que no puede ser es A y B al mismo tiempo.

–Todavía está pendiente el juicio al Cuco y su madre por falso testimonio en el juicio. ¿Qué espera de este proceso?

–Espero que digan la verdad también, porque está claro que mintieron en el juicio de mayores. Lo que no llego a entender es por qué mintieron. Francisco Javier García Marín, el Cuco, ya había sido juzgado, ya había sido condenado e incluso había cumplido su condena, estaba en libertad. No le iba a perjudicar para nada que la madre dijera que no sabía si su hijo estaba o no en casa, porque el hijo está situado según las antenas repetidoras en Nervión a la hora que ella dice que está en su casa.

Es que no ganaba nada mintiendo, pero ¿a quién están protegiendo?. No sabemos si le estaba dando coartada al hijo o alguien más, no lo sé. Al hijo sí se le tomó juramento para que dijera la verdad como testigo, porque ya no le iba a perjudicar la declaración suya porque ya había cumplido condena. Si has sido condenado y tu ADN está allí, porque mantienes que no has estado allí, ¿a quién quieres proteger? ¿Estaba dando coartada a alguien?

Es cierto y partimos de la base de que las personas que han sido absueltas por encubrimiento en ese juicio, ya son intocables, ni aunque encontráramos a un testigo que dijera que estaba allí se les va a poder abrir el procedimiento porque el recurso de revisión no se permite en caso de sentencias absolutorias, pero también es cierto que su declaración, la verdad, nos puede llevar también a descubrir qué hizo en aquel momento el niño, porque Carcaño lo sigue situando en la última versión en el lugar de los hechos, no como autor, pero sí como encubridor, hechos por los que ha sido condenado y ha cumplido la condena. El Cuco tiene que saber quién estaba allí, qué pasó allí, qué se encontró y dónde llevaron a Marta.

–Entonces, ¿el destino del cuerpo también lo sabe El Cuco?

–Es un detalle importante que entre los amigos se estén encubriendo y no le vayan a contar qué ha pasado y dónde ha llevado el cuerpo. Es que estamos hablando del cuerpo de una supuesta amiga, según ellos Marta era muy amiga de ellos, y que no comenten después la hemos dejado aquí o allí, si él no les acompañó, y según su última versión Carcaño fue sólo con su hermano, y una vez que limpiaron, el Cuco se marchó, éste algo tiene que saber. Sobre todo, teniendo en cuenta que al día siguiente, el Cuco y Samuel fueron a la casa de Miguel a recoger supuestamente unos CD y entraron a pesar de no conocer a María García Mendaro de nada, entraron y estuvieron allí cogiendo cosas.