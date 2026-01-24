Katherine Yuliet, la cruel conexión entre el crimen de Santa Clara y el asesinato machista de Sevilla Este

Quien hace el bien por puro altruismo no espera ninguna recompensa, más allá de la satisfacción de obrar como se debe, pero una cosa es esa y otra muy distinta es que a una buena acción le siga algo tan cruel como la muerte. Pues eso es lo que le ocurrió a una joven colombiana que intentó salvarle la vida a Reda, el joven marroquí que murió apuñalado en Santa Clara el 3 de marzo de 2024, y que iba a declarar como testigo en el juicio que comenzó ayer en la Audiencia de Sevilla. Por desgracia no podrá hacerlo, ya que ella misma fue víctima de otro crimen hace unos meses. Esta desafortunada conexión entre dos homicidios se reveló ayer en el inicio del juicio por asesinato contra Sergio F.A. y Manuel F.M.

La mujer se llamaba Katherine Yuliet. Aquella madrugada de 2024, ella y otra compatriota andaban por la avenida Villas de Cuba cuando se toparon con Reda tendido en el suelo, herido de muerte. Le hicieron entonces las maniobras de reanimación cardiopulmonar, pero el trágico desenlace ya era inevitable y el chaval falleció por una cuchillada que le seccionó la aorta.

Un año y medio después, el 28 de septiembre de 2025, Katherine murió degollada por su novio, Julián David G.V., tras volver de un cumpleaños. Primero recibió una paliza y después fue acuchillada. La joven, de 28 años, falleció junto a un portal de la calle Tigris, en Sevilla Este.

Katherine, que no había sido citada como testigo por la Fiscalía pero sí por la acusación particular en el caso de Santa Clara, no podrá testificar en la vista oral pero su relato sí podrá oírse, ya que se leerá lo que declaró ante el juez de instrucción. Su amiga, la que la acompañaba aquella mañana, tampoco comparecerá pero por un motivo muy diferente: está de vacaciones en Colombia y ha sido imposible localizarla.